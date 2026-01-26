نجات مادر باردار روستای «گرامی» هشترود با آرگو و اعزام هوایی

سرپرست جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات امدادرسانی همزمان درمانی و معیشتی در روستای گرامی از توابع شهرستان هشترود خبر داد و گفت: این عملیات با خودروی سخت‌گذر آرگو و با هدف انتقال ماما، توزیع اقلام ضروری و نجات یک مادر باردار در این روستا انجام شد که بیش از ۲۰ روز مسیر ارتباطی آن مسدود بود.

صابر جودی اظهار کرد: در پی گزارش وضعیت بحرانی یک مادر باردار و انسداد راه‌های روستایی در هشترود، تیم واکنش سریع معاونت امداد و نجات استان روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با خودروی سخت کذر آرگو به روستای «گرامی» اعزام شد.

وی افزود: در جریان این مأموریت، ۲۰ بسته نان میان اهالی توزیع و یک خانم ماما برای بررسی وضعیت مادر باردار به روستا منتقل شد که پس از ارزیابی‌های اولیه و با هماهنگی انجام‌شده، این مادر باردار با بالگرد اورژانس به مرکز درمانی اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اینکه روستای گرامی در فاصله ۵۵ کیلومتری هشترود قرار دارد، گفت: این عملیات از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۳۰ انجام شد.

جودی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و خودروهای سخت‌گذر، امدادرسانی به مناطق صعب‌العبور را در شرایط جوی سخت با جدیت ادامه می‌دهد.