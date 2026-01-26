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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

نجات مادر باردار روستای «گرامی» هشترود با آرگو و اعزام هوایی

نجات مادر باردار روستای «گرامی» هشترود با آرگو و اعزام هوایی

تبریز- نجات یک مادر باردار در روستای «گرامی» هشترود با استفاده از خودروی سخت‌گذر آرگو و اعزام هوایی، پس از بیش از ۲۰ روز انسداد مسیر ارتباطی انجام شد.

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سرپرست جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات امدادرسانی همزمان درمانی و معیشتی در روستای گرامی از توابع شهرستان هشترود خبر داد و گفت: این عملیات با خودروی سخت‌گذر آرگو و با هدف انتقال ماما، توزیع اقلام ضروری و نجات یک مادر باردار در این روستا انجام شد که بیش از ۲۰ روز مسیر ارتباطی آن مسدود بود.

صابر جودی اظهار کرد: در پی گزارش وضعیت بحرانی یک مادر باردار و انسداد راه‌های روستایی در هشترود، تیم واکنش سریع معاونت امداد و نجات استان روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با خودروی سخت کذر آرگو به روستای «گرامی» اعزام شد.

وی افزود: در جریان این مأموریت، ۲۰ بسته نان میان اهالی توزیع و یک خانم ماما برای بررسی وضعیت مادر باردار به روستا منتقل شد که پس از ارزیابی‌های اولیه و با هماهنگی انجام‌شده، این مادر باردار با بالگرد اورژانس به مرکز درمانی اعزام شد.

نجات مادر باردار روستای «گرامی» هشترود با آرگو و اعزام هوایی

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اینکه روستای گرامی در فاصله ۵۵ کیلومتری هشترود قرار دارد، گفت: این عملیات از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۳۰ انجام شد.

جودی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و خودروهای سخت‌گذر، امدادرسانی به مناطق صعب‌العبور را در شرایط جوی سخت با جدیت ادامه می‌دهد.

نجات مادر باردار روستای «گرامی» هشترود با آرگو و اعزام هوایی

کد مطلب 6732489

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