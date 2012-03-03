افزایش 40 درصدی مرگ خاموش/ 700 شهروند جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در ده ماهه امسال 695 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از گاز گرفتگی 497 نفر بوده، 39.8 درصد بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش از کل فوتیهای ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن در ده ماهه امسال، 501 نفر مرد و 194 نفر زن بودند.

همچنین بیشترین مرگ ناشی از مسمومیت با گاز با 145 نفر در آذر امسال و کمترین آن با 12 نفر در شهریور ماه ثبت شده است.

گفتنی است در ده ماهه امسال به ترتیب استانهای تهران با 186 مورد، خراسان رضوی با 68 مورد و آذربایجان شرقی با 58 مورد بیشترین و استان های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با یک مورد کمترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در این مدت استان های هرمزگان و بوشهر هیچ مورد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز نداشته اند.