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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

در مجلس اعلام شد:

تذکر کتبی مجلس به رئیس جمهور درباره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها

تذکر کتبی مجلس به رئیس جمهور درباره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها

18 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواهان صدور دستور جلوگیری از برداشت غیرقانونی منابع مالی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شد، از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستند تا نسبت به صدور دستور جلوگیری از برداشت غیر قانونی منابع مالی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، فتحی پور، اولیاء، اسلامی پناه،  یحیی زاده، اکبرنژاد، اسماعیلی، قربانی، موسوی، بختیاری، طاهرخانی، مرعشی، طاهرپور، مقیمی، دلخوش، سجادیان، نصیری، خدادادی، و نصیرپور نمایندگان کلیبر، یزد، جیرفت، تفت، تبریز، هشترود، قائنات، خدابنده، بافت، تاکستان، رودبار، تویسرکان، خمین، صومعه سرا، خواف، زنجان، ملکان و سراب 18 نماینده ای هستند که به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تذکر دادند.

کد مطلب 1557208

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