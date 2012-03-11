کاله مازندران ازحضورتماشاچیان خانگی محروم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید درخشنده که ناظر مسابقه دیدار سوم تیم های کاله مازندران و پیکان تهران در سومین دیدار مرحله نیمه‌ نهایی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور در آمل بود، پس از برتری سه بر یک تیم کاله مازندران برابر تیم پیکان تصمیم فوق را گرفت.



وی در گفتگو کوتاهی با خبرنگار مهر اظهار داشت: حرکت تماشاچیان آملی پس از پایان بازی با پرتاپ ترقه غیرعادی بوده و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باید در این خصوص تصمیم گیری کند.



در پایان این مسابقه تعدادی از تماشاچیان آملی به نشانه ابرازخوشحالی از صعود تیم والیبال کاله مازندران به دیدار پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از سکوها به سمت بازیکنان و کادر فنی کاله آمده بودند .

این در حالی است که بیش از سه هزار تماشاچی مشتاق والیبال دوست آملی به مانند بازیهای گذشته تیم کاله مازندران در آمل، درپایان این مسابقه ازبازیکنان و کادر فنی قدردانی کردند.



درعین حال، خلیل یگانه مجد دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال درآمل حضور داشت، اظهارات درخشنده دبیر فدراسیون را رد کرد و نظم حاکم بر فضای مسابقه دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران را مطلوب و قابل قبول خواند.

دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران عصر امروز (یکشنبه) در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل به مصاف هم رفتند که تیم کاله با برتری سه بر یک برابر حریف تهرانی خود به دیدارپایانی این مسابقات صعود کرد.

