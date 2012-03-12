95 درصد روستاهای اردبیل از طرح هادی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مقاوم سازی مسکن روستایی استان افزود: در طول برنامه پنجم توسعه طرح هادی در 550 روستای بالای 50 خانوار استان اجرا شده که نشان از تحقق 105 درصدی اهداف برنامه طرح هادی دارد.

وی با اشاره اجرای طرح هادی در 276 روستا اضافه کرد: طرح هادی این تعداد روستا از سال 85 تا پایان سال 90 شروع شده و در طی این پنج سال اجرای طرح بیش از 50 درصد در این روستاها پیشرفت داشته است.

حاج علیزاده از اجرای طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار خبر داد و تصریح کرد: در استان اردبیل در مجموع 280 روستا به صورت کامل از طرح هادی بهره مند شده و اعتبار برخی از روستاها هم برای اجرای طرح دریافت شده است.

وی با بیان اینکه اجرای کامل طرح هادی روستایی منوط به تامین اعتبار است، اضافه کرد: در 74 درصد از روستاهای بالای 100 خانوار طرح هادی به صورت کامل اجرا شده و در صورت تامین اعتبار در روستاهای دیگر نیز به صورت کامل اجرا می شود.

92 میلیارد ریال برای طرحهای روستایی هزینه شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه در سال 90 مطابق قانون بودجه هشت درصد از اعتبارات عمرانی تملک به بهسازی روستاها اختصاص یافته، یاداور شد: اعتبارات روستایی در سال جاری 62میلیارد ریال بود که از این رقم طرح هادی در 124 روستا به صورت کامل اجرا، در 110 روستا نیمه تمام و عملیات 14 روستا آغاز شده است.

وی با اشاره به اعتبارات ملی اختصاص داده شده به طرحهای روستایی استان اضافه کرد: علاوه بر اعتبارات استانی 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای طرح هادی اختصاص یافته و در اجرای طرح هادی روستاها هزینه شده است.

حاج علیزاده هدف از اجرای طرح هادی را توسعه فیزیکی روستاها دانست و افزود: تهیه و اجرای طرح هادی روستاها چشم انداز توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها است که در پروسه 10 ساله ای تبیین شده است.

16 دفتر فنی روستایی در اردبیل فعال هستند

وی با اشاره به همکاری بنیاد مسکن با نظام فنی روستایی اضافه کرد: هم اکنون 16 دفتر فنی روستایی در استان فعال بوده و تسهیلات بانکی برای بازسازی و به سازی مسکنهای روستایی با همکاری نظام فنی روستایی پرداخت می شود.

عضو شورای مسکن استان تصریح کرد: این دفاتر وظیفه طراحی و نقشه ساخت مسکن روستایی را عهده‌دار بوده و مطابق با نقشه‌ها و ارزیابی های آنها که تناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی دارد اقدام به بازسازی و به سازی مسکن روستایی می شود.

وی نظام فنی روستایی را متشکل از فارغ التحصیلان رشته عمران و معماری عنوان کرد و افزود: 700 نفر متخصص عمران و معماری متقاضی فعالیت در نظام فنی روستایی بودند که با ارزیابی دقیق و کارشناسی و برگزاری آزمونهای مختلف تعداد 296 نفر از مهندسان را انتخاب شده و موفق به اخذ پروانه کار در نظام فنی روستایی شدند.

حاج علیزاده بنیاد مسکن از توانمندی کارشناسان خبره در رشته معماری و عمران در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در ساخت و ساز روستایی استفاده کرده و از نظرات فنی و عمرانی این افراد بهره مند خواهد شد.