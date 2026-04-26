به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رسولی در نشست مشترک با نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون و مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد ، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۷۸ درصد جمعیت دنا در روستاها ساکن هستند، توجه به توسعه روستاها ضروری است.
وی افزود: از ۱۴۶ روستای شهرستان، ۱۲۷ روستا دارای سکنه هستند که ۷۵ روستا بیش از ۲۰ خانوار و ۵۲ روستا کمتر از ۲۰ خانوار دارند. تاکنون طرح هادی در ۷۸ روستا اجرا شده و ۴۹ روستا فاقد طرح هادی هستند.
فرماندار دنا محدودیتهای توپوگرافی، حرایم خطوط گاز و کمبود اعتبارات را از مهمترین موانع توسعه دانست و افزود: بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به بنیاد مسکن و کشاورزی است.
وی تأکید کرد: تأمین زمین مناسب برای نهضت ملی مسکن با مشکلات جدی مواجه است و بازنگری در حریم خطوط گاز و محدوده پارک ملی دنا میتواند بخشی از این مشکلات را رفع کند.
رسولی همچنین اجرای دیوارهای حائل، سیلبندها و آسفالت معابر روستایی را مهمترین اقدامات در افزایش رضایت عمومی برشمرد و خواستار رسیدگی ویژه به مناطق حادثهخیز و طرحهای هادی روستاهای در دامنه دنا شد.
وی بر نقش بنیاد مسکن در ایجاد اشتغال پایدار، بازگشت جمعیت به روستاها و توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد و خواستار نگاه ویژه به شهرستان در توزیع اعتبارات ملی شد.
