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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

آسفالت ریزی ۶۰۰۰ مترمربع از معابر روستای کرکرق به بهره برداری رسید

آسفالت ریزی ۶۰۰۰ مترمربع از معابر روستای کرکرق به بهره برداری رسید

اردبیل- مدیر بنیاد مسکن اردبیل گفت: آسفالت ریزی معابر روستای کرکرق به عنوان پنجمین روستا از روستاهای شهرستان به مساحت ۶ هزار مترمربع اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رستگار اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسید.پ

وی افزود: صدور ۳۸۰ جلد کل سند مالکیت در این روستا انجام شده و ۷۲ واحد مسکونی این روستا نیز از تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی بهره مند شده اند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردبیل گفت: روستای کرکرق دارای ۴۳۰ نفر خانوار و یک هزار و ۴۳۶ نفر نیز جمعیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: اولین سال شروع اجرا و تهیه طرح هادی روستای کرکرق در سال ۱۳۸۳ و تهیه و بازنگری طرح هادی نیز در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.

کد مطلب 6898903

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