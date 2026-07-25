آسفالت ریزی ۶۰۰۰ مترمربع از معابر روستای کرکرق به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رستگار اظهار کرد: این پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال از اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسید.پ

وی افزود: صدور ۳۸۰ جلد کل سند مالکیت در این روستا انجام شده و ۷۲ واحد مسکونی این روستا نیز از تسهیلات ویژه بهسازی مسکن روستایی بهره مند شده اند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردبیل گفت: روستای کرکرق دارای ۴۳۰ نفر خانوار و یک هزار و ۴۳۶ نفر نیز جمعیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: اولین سال شروع اجرا و تهیه طرح هادی روستای کرکرق در سال ۱۳۸۳ و تهیه و بازنگری طرح هادی نیز در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.