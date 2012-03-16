ضرورت فعال کردن ظرفیتهای نهفته اشتغالزایی

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر روانی، اقشار مختلف مردم انتظار دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصت های جدید شغلی ایجاد کرده و در برون رفت جامعه از معضل بیکاری نقش محوری ایفا کند ولی این اداره کل تنها عهده دار وظایف ستادی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در استان بوده و در حقیقت، دبیرخانه کارگروه مزبور در این اداره کل مستقر است.

وی افزود: در چنین شرایطی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در دوره جدید مدیریتی، برای غلبه بر جو روانی حاکم بر جامعه و حرکت در مسیر اشتغال زایی حقیقی، دست به ابتکارهایی زده که پیش از این مورد غفلت قرار گرفته بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ظرفیت های نهفته بسیاری در خصوص اشتغال زایی وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار داد.

فاتح، انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری با دستگاه های اداری آذربایجان شرقی برای بهره مندی مفید از منابع خاکی و آبی استان را یکی از این ابتکارات معرفی کرد و افزود: این تفاهم نامه که بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان جهادکشاورزی، آب منطقه ای، محیط زیست، بسیج مهندسین و معاونت عمرانی استاندار آذربایجان شرقی منعقد و مبادله شده است زمینه استفاده مناسب از کرانه های حاصلخیز و آبدار رودخانه مرزی ارس را فراهم خواهد کرد.

وی توضیح داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این تفاهم نامه همکاری مشترک، متعهد شده تعاونیهای لازم برای بهره برداران را تشکیل داده و از منابع اعتباری در اختیارش، تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: با تحقق مفاد این تفاهم نامه همکاری مشترک، 10هزار شغل مستقیم و هزارن فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می شود که نقطه عطفی در رفع معضل بیکاری منطقه خواهد بود.

وی گفت: برای عملیاتی کردن این تفاهم نامه، دو جلسه کاری تشکیل و هر یک از دستگاه های ذینفع، نمایندگان تام الاختیار خود را معرفی کرده اند و به زودی با تعیین اولویتها، مدیران هر یک از این مجموعه ها تصمیمات لازم را اتخاذ و برای اجرا ابلاغ خواهند کرد.

فاتح، انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با محیط زیست، منابع طبیعی و نظام مهندسی را یکی دیگر از گام های مجموعه تحت مدیریتش برای فعال کردن ظرفیت های نهفته اشتغال زایی در استان خواند و افزود: بر اساس این تفاهم نامه، فارغ التحصیلان رشته های مرتبط، در بازدیدهای دوره ای منظم بر چگونگی رعایت اصول زیست محیطی در واحدهای صنعتی و تولیدی استان نظارت خواهند کرد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از هشت هزار واحد بزرگ و کوچک صنعتی در آذربایجان شرقی، این واحدها را نیازمند بازدیدهای مستمر و پایش علمی از حیث زیست محیطی دانست و گفت: تحقق این مهم، نیازمند فراهم کردن سازوکار لازم برای نظارت های مستمر از واحدهای صنعتی است که موجبات اشتغال تعداد زیادی از جوانان جویای کار را مهیا خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، ایده تشکیل تعاونی های نظارتی را از دیگر برنامه های این اداره کل برای ایجاد فرصت های شغلی جدید معرفی کرد و اظهار داشت: هم اکنون حدود چهار هزار تعاونی فعال در این استان وجود دارد که برای کاهش مشکلات گریبانگیر این تعاونی ها، تقویت نظارت ها در کنار اهتمام جدی به ارائه آموزش های مورد نیاز ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه تعاونی های مسکن، بخش عمده تعاونی های مشکل دار آذربایجان شرقی را شامل می شوند، اضافه کرد: با تشکیل و فعالیت تعاونی های نظارتی، بخش اعظمی از مشکلات این تعاونی ها مرتفع خواهد شد.

فاتح در بخش دیگری از این گفتگو، واگذاری خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر پیشخوان دولت را طرحی موفق ارزیابی کرد و با تاکید بر تداوم این طرح، تصریح کرد: با توجه به نگاه حاکمیتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت و سیاستگذاری بر فعالیت ها و ماموریت های محوله، 11 خدمت این اداره کل در حوزه های مختلف از طریق شبکه های الکترونیکی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.

وی تصریح کرد: برون سپاری برخی از امور دولتی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، ضمن ارتقای خدمت رسانی به مردم، فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، موضوعات مرتبط با ژئوپارک، منابع غنی مس، قرض الحسنه، فرش و خودرو را از دیگر ظرفیت های نهفته این استان در اشتغال زایی دانست و گفت: این اداره کل برای فعال کردن ظرفیت های یادشده، با یک برنامه ریزی اصولی و منسجم حرکت می کند و در آینده نزدیک هزاران فرصت شغلی جدید از این رهگذر ایجاد خواهد شد.