به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم شعبان‌زاده صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 18 پایگاه هلال احمر در ایام نوروز در سطح استان بوشهر فعالیت داشتند که در مجموع 350 نفر از امدادگران هلال احمر در این پایگاه‌ها مشغول به فعالیت بودند.

وی به مراجعه بیش از شش میلیون مسافر نوروزی به پایگاه‌های هلال احمر برای دریافت خدمات نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: 300 هزار نقشه، بروشور یا کتابچه و 20 هزار جعبه کمکهای اولیه بین مسافران نوروزی در استان بوشهر تقسیم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اضافه کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که امسال در استان بوشهر انجام و اجرا شد برپایی خیمه‌های نماز بود که با استقبال خوبی از سوی مسافران نوروزی مواجه شد.

وی به فعالیت 70 خودروی سبک و سنگین شامل 16 دستگاه آمبولانس، شش دستگاه خودروی نجات و سه فروند شناور دریایی و یک فروند بالگرد در این ایام اشاره کرد و افزود: 110 کارمند هلال احمر استان بوشهر نیز در این ایام مشغول خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی بودند.

شعبان زاده از اجرای بیش از 75 عملیات امداد و نجات در ایام نوروز در استان بوشهر خبر داد و گفت: در این عملیات‌ها به یک‌هزار و 11 حادثه دیده کمک شد.

وی ادامه داد: از 75 عملیات امداد و نجات 45 مورد تصادف جاده‌ای بوده که عمدتا واژگونی و انحراف بود و از مجموع افراد حادثه دیده، 916 نفر مصدوم بودند و 73 نفر به مراکز درمانی انتقال داده شده و 843 نفر سرپایی مداوا شدند.

شعبان‌زاده از انجام دو مورد عملیات هوایی با بالگرد خبر داد و افزود: شش عملیات دریایی و دو عملیات کوهستان توسط گروه امداد و نجات هلال احمر طی ایام نوروزدر استان بوشهر انجام شد.