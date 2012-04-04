بارانهای نوروزی نیز دردی از پریشان دوا نکرد/ تالاب همچنان خشک

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه طی مدت اخیر شاهد بارشهای به نسبت مناسبی در استان فارس بودیم اما بارندگیهای اخیر نتوانست مرهمی برای زخمهای دریاچه باشد و پریشان کماکان با خشکی دست و پنجه نرم می کند.

طی ایام نوروز و به ویژه سه الی چهار روز پایانی سال بارشهای شدید و مستمری در استان صورت گرفت و امید می رفت که این بارشها بتواند در تغییر وضعیت دریاچه پریشان در شهرستان کازرون موثر باشد اما گویا این چنین نشد و این تالاب همچنان در خشکی به سر می برد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه پریشان گفت: با وجود اینکه در سال گذشته و چند روز اخیر شاهد بارشهای مناسبی در استان فارس و به ویژه شهرستان کازرون بودیم اما این بارندگیها در احیای دریاچه تاثیر چندانی نداشته است.

جمال خداپرست افزود: هم اکنون دو چشمه در دریاچه پریشان آبدار بوده اما میزان آن به حدی کم است که در احیای دریاچه تاثیر چندانی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 هکتار از دریاچه پریشان تا نیم متر آب دارد اما همچنان وضعیت آن بحرانی است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون بیان کرد: در سال گذشته این دریاچه نیز حدود نیم متر آب داشت اما به محض فرا رسیدن فصل تابستان کاملا خشک شد و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که آب دریاچه نیز طی مدت آینده نیز خشک شود.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص حقابه دریاچه نیز گفت: قرار است که با احداث سد نرگسی حقابه دریاچه اختصاص یابد اما این امر تا 10 سال آینده انجام شدنی است.

خداپرست همچنین در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای احیای دریاچه پریشان گفت: در حال حاضر مسیر سیلابها لایروبی شده که در فصل تابستان با انحراف این مسیرها امیدواریم گامی برای احیای دریاچه برداشته شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با تخصیص اعتبار و انحراف مسر سیلابها سال آینده دریاچه آبگیری شود.