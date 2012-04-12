یزد مجری برگزیده طرح آرامش بهاری در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام محمدمهدی حاتمی در نخستین جلسه شورای اداری استان یزد از کسب رتبه برتر استان یزد در طرح آرامش بهاری خبر داد.

وی با اشاره به مجموع عملکرد مناسب ادارات اوقاف و امور خیریه استان یزد در لحظه تحویل سال و طرح تکریم زائران و مسافران اظهار داشت: یزد رتبه برتر را در طرح آرامش بهاری کسب کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به دیدار مدیران اوقاف با مقام معظم رهبری افزود: عمل امینانه در حوزه وقف، نظارت بر زیر مجموعه موقوفات، بقاع، مستاجران و متولیان با پرهیز از سوءظن همچنین سختگیری در امور موقوفات از منویات و مطالبات رهبر انقلاب در حوزه وقف است.

حاتمی بر لزوم برنامه‌ریزی عملیاتی تاکید و ابراز امیدواری کرد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی منویات رهبر معظم انقلاب اجرا شود.

3 پروژه وقفی در یزد احداث شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از آغاز سال جاری با اجرای مطالعات سه پروژه جدید در استان یزد در حوزه وقف خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی از آغاز مطالعات سه پروژه تالار احسان تفت، مجتمع پزشکی شفا و مجتمع اداری تجاری فیروزه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان یزد خبر داد.

وی با اشاره به پتانسیل بسیار مناسب موقوفات استان یزد در این زمینه اظهار داشت: تالار احسان تفت یکی از این پروژه‌ها است که در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع در دست طراحی مشاور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: پروژه ساختمان پزشکان شفا نیز در زمینی به مساحت دو هزار و 450 متر مربع در حال بررسی و انجام مطالعات امکان‌ سنجی بوده که عملیات اجرایی آن در سه ماهه اول سال جاری آغاز خواهد شد.

حاتمی آغاز طراحی پروژه مجتمع اداری تجاری فیروزه را از دیگر برنامه ‌های عمرانی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد برشمرد و ابراز امیدواری کرد: کار عمرانی این پروژه در سه ماهه اول سال جاری آغاز و تا پایان سال 91 به اتمام برسد.

وی ادامه داد: موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات در راستای سرمایه‌گذاری برای عمران و آبادی موقوفات در استان در حال فعالیت است.

برنامه های امامزاده جعفر (ع) یزد در ایام فاطمیه اعلام شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد برنامه های امامزاده جعفر (ع) یزد در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام (س) را اعلام کرد.

حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) در این خصوص اظهار داشت: برگزاری مراسم سوگواره یاس نبوی با سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی و مداحی آقای آئینه به مدت 10 شب و عزاداری هیئات مذهبی یزد در شب شهادت حضرت زهرا( س) در امامزاده جعفر(ع) از جمله برنامه های ایام فاطمیه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم، بیان احکام شرعی، برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا، آل یاسین و حدیث کساء در طول ایام هفته را از دیگر برنامه های فرهنگی مذهبی امامزاده جعفر (ع) یزد برشمرد.

وی حضور عموم مردم عزادار به ویژه جوانان در این برنامه ها و بهره برداری و استفاده معنوی از این مراسم را خواستار شد.