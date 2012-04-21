دو نوجوان 15 ساله در دو حادثه مختلف به دره سقوط کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه ها که به اختلاف یک ساعت به وقوع پیوست، بلافاصله نجاتگران نجات 8 وآتش‌نشانان ایستگاه 44 را به محل حادثه در جاده وردیج نرسیده به قهوه خانه و در حادثه دوم به همین جاده بعد از شهرک مهستان اعزام کرد.

بهرام علی بکی رئیس ایستگاه 76 در موردحادثه اول گفت: در این حادثه بر اثر بی احتیاطی نوجوان 15 ساله، به داخل دره سقوط کرده و از قسمت مچ پا دچار شکستگی شده بود که نجاتگران با بکارگیری تجهیزات نجات و استفاده از برانکارد وی رابا احتیاط کامل به بالای دره انتقال و تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی در ادامه گفت: در حادثه دوم نیز یک نوجوان 15 ساله با یک گروه شش نفره(بین 15 الی 18 ساله)در حال کوهنوردی بود که تعادلش به هم خورده و به داخل دره سقوط می کند و با بر خورد با سنگهای کناره رودخانه از قسمت پا دچار شکستگی و کوفتگی در بدن شده بود.

علی بکی خاطر نشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و با توجه به صعب العبور بودن آن پس از فیکس کردن شخص حادثه دیده بر روی برانکارد، وی را بوسیله کارگاه ایجاد شده توسط نجاتگران که از حادثه قبل به این حادثه اعزام شده بودند از داخل رودخانه به مکان مسطح انتقال و با استفاده از تجهیزات نجات تحویل امدادگران اورژانس دادند.