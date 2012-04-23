مراسم تجلیل از داوران شهرستان ری در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از داوران شهرستان ری و همچنین علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان با حضور ابوالحسن شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در سالن شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد.

این مراسم با حضور پیشکسوتان، ورزشکاران و اعضای کمیته داوران استان تهران حسین خوشخوان، محمد علی فروغی، علیرضا رجب لو، علی یزدانی، حاتم شجاعی، صدرالدین موسوی، نادر جعفری، هوشنگ ابهری و عابدینی رییس هیات فوتبال استان تهران برگزار شد.

رئیس هیئت فوتبال استان تهران در این مراسم اظهار داشت: این مراسم با هدف تقدیر از پیشکسوتان داوری و همچنین علیرضا فغانی که کاندیدای حضور در جام جهانی است، برگزار شد.

ابوالحسن شیرازی به برگزاری نشست تخصصی داوران در این مراسم اشاره کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه ای برای اولین بار از سوی کمیته داوران فوتبال شهرری جای تقدیر دارد.

وی یادآور شد: تصمیمات خوبی در خصوص پیشرفت و توسعه داوری در شهرری اتخاذ شد و امید است که بتوانیم در این جلسات، بستر سازی مناسبی را در راستای پیشرفت فوتبال کشور داشته باشیم.

گفتنی است در این مراسم از علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان منتخب در جام جهانی برزیل، علیرضا ایلدروم و محسن زواره کمک داور لیگ برتر و داور فوتسال نیز در این مراسم تجلیل شد.

همچنین حسن طومار و حمید صحرایی دو داوری که در مسابقات لیگ شهرری همکاری لازم را داشتند نیز تقدیر شدند.