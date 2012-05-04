احمد آریایی نژاد دومین نماینده مردم شهرستان ملایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستان ملایر، احمد آریایی نژاد با کسب بیشترین آراء به عنوان دومین نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان ملایر رقابت بین حسن ونایی و احمد آریایی نژاد به دور دوم کشیده شده بود.

در دومین دور برگزاری انتخابات در این حوزه در شمارش 186 صندوق رای از تعداد 190 صندوق این حوزه، از 73 هزار و 347 رای ماخوذه که 70 هزار و 747 رای آن صحیح اعلام شده است، احمد آریایی نژاد با کسب 49 هزار و 582 رای در جایگاه نخست و حسن ونایی با 21 هزار و 165 رای دوم شد.

گفتنی است شهرستان ملایر دارای دو کرسی نمایندگی مجلس است که در دور نخست نعمت‌الله چهاردولی به عنوان نفر اول از این حوزه به مجلس رفت و انتخاب فرد دوم بین حسن ونایی و احمد آریایی نژاد به دور دوم کشیده شد.

نتایج شمارش آراء در این حوزه ها به زودی اعلام می شود.