احمد آریایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره‌های محلی و ملی در شهرستان ملایر اظهار کرد: هدف از این برنامه‌ها، ایجاد رونق در بخش گردشگری، تقویت اقتصاد منطقه، توسعه اشتغال و افزایش شور و نشاط اجتماعی در بین مردم است.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌های پاییزی در ملایر نتیجه ماه‌ها تلاش مشترک مسئولان، مردم و هنرمندان است. این جشنواره‌ها نه‌تنها فرصتی برای عرضه صنایع‌دستی، محصولات محلی و فرهنگی منطقه به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم می‌کند، بلکه زمینه آشنایی هرچه بیشتر مردم با ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی ملایر را نیز مهیا می‌سازد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از تمام کسانی که در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای این رویدادها نقش‌آفرین بودند، قدردانی می‌کنم، گفت: مردم ما با دست‌سازهای هنری، سوغات شیرین و مهمان‌نوازی مثال‌زدنی‌شان چهره‌ای اصیل از ملایر را برای مسافران به نمایش می‌گذارند.

آریایی‌نژاد خاطرنشان کرد: امیدوارم گردشگران با حضور در این جشنواره‌ها، علاوه بر تجربه لحظاتی سرشار از معنویت و شادی، از دیدنی‌های تاریخی و طبیعی شهرستان نیز لذت ببرند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، بیان کرد: در زمینه اشتغال‌زایی، نخستین گام جلوگیری از خام‌فروشی معادن و احیای معادن غیرفعال است. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به راه‌اندازی کارخانه‌ها و ایجاد مشاغل پایدار بینجامد، موضوعی که سال‌ها مطالبه جدی مردم بوده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین به بخش کشاورزی شهرستان اشاره کرد و افزود: محصولات کشاورزی ملایر با کیفیتی ممتاز تولید می‌شوند، اما نبود صنایع تبدیلی باعث می‌شود بخش بزرگی از ارزش افزوده آن از دست برود. ما ضرورت راه‌اندازی واحدهای فرآوری را درک کرده و طی جلسات متعدد با فرماندار، گروه‌های اقتصادی و حتی استاندار، درباره تأمین زیرساخت‌های لازم گفت‌وگو کرده‌ایم.

وی با یادآوری جایگاه ویژه گردشگری در توسعه پایدار، تصریح کرد: ملایر آثار تاریخی کهنی همچون کاروانسراها، مساجد قدیمی، باغ‌های سنتی و بناهای مذهبی شاخص دارد. همچنین طبیعت چهارفصل و جاذبه‌های بکر این منطقه، مزیتی است که می‌تواند جایگاه ملایر را در نقشه گردشگری ایران تثبیت کند.

آریایی‌نژاد ادامه داد: در حوزه پوشاک و صنایع دستی نیز ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد. با حمایت هدفمند از هنرمندان و سرمایه‌گذاران، می‌توان این صنایع را به برندهای شناخته‌شده داخلی و حتی صادراتی تبدیل کرد. محصولات دست‌ساز این شهرستان، به‌ویژه منبت‌کاری، شهرتی ملی دارد که باید آن را به فرصت اقتصادی بدل کنیم.

وی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی، گفت: بالاتر از همه امکانات، نیروی انسانی جوان، متخصص و نخبه این شهرستان است که بزرگ‌ترین سرمایه ما محسوب می‌شود. اطمینان دارم با استفاده از خلاقیت این نسل و پشتیبانی مسئولان اجرایی، ملایر می‌تواند به جایگاهی برسد که لایق آن است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این شهرستان با تقدیم بیش از یک‌هزار و صد شهید والامقام، دین خود را به انقلاب و میهن ادا کرده و امروز حق دارد که از مسئولان ارشد کشور و استان نگاه ویژه‌ای دریافت کند. ما از هیچ تلاشی برای ارتقای شأن و جایگاه ملایر فروگذار نخواهیم کرد.