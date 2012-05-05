شوراها از فرصت باقیمانده استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در همایش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان رباط کریم اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید مظهر پاکی، سلامت و صداقت بوده و با عدالت با مردم رفتار کنند و شعار اعضای شورا باید قانون برای همه و فرار از قانون برای هیچ کس باشد.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالهای گذشته اظهار داشت: شوراها نهادهای برخاسته از مردم هستند که محور فعالیت آنها احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد شوراها دراین راستا نسبت به دوره های اول و دوم بهبود پیدا کرده و انتظار می رود که قانونمندی و انجام کارهای کارشناسی در شوراها نهادینه شود.



سلیمان پور هدف مشترک شوراها، شهرداران و تمامی مسئولان را اعتلای ایران اسلامی از طریق خدمت مضاعف به مردم و تلاش برای رشد، توسعه و عمران شهرها و روستاها عنوان و اضافه کرد: همه باید در راستای این هدف تلاش کنند.



فرماندار رباط کریم، شورای اسلامی شهر این شهرستان را نمونه یک شورای برتر دانست و افزود: شورای این شهر از تمام ظرفیتهای قانونی برای انجام وظایف خود استفاده کرده و خدمات خوبی را برای شهروندان انجام داده است.



معاون امور عمرانی استانداری تهران نیز در این همایش گفت : از مجموع هزار و 717 نفر که در شوراهای شهری و روستایی استان عضویت دارند، پرونده کمتر از یک درصد آنان به هیات حل اختلاف ارجاع شده که این موضوع، نشان دهنده موفقیت شوراهاست .



محمدرضا محمودی اعلام کرد: شوراها باید از فرصت یک ساله باقی مانده عمر این دوره خود، استفاده کرده و خدمات بهتری نسبت به 5سال قبل ارائه دهند.