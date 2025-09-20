  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد

پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد

اهواز - عضو شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان در جلسه امروز خود، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۹ قوانین و مقررات محلی شوراهای اسلامی شهرداری و دهیاری، انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و کوتاهی در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورا صورت می‌گیرد.

وی افزود: شورای مذکور به رغم دریافت مهلت یک‌هفته‌ای در جلسه پیشین از اجرای این وظیفه قانونی خودداری کرده که این امر موجب اخلال در روند قانونی فعالیت شورا و مشکلات عدیده‌ای در اداره امور شهری شده است.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: تصمیم هیأت نظارت صرفاً بر پایه قانون و با هدف صیانت از حقوق شهروندان اهوازی و جلوگیری از تداوم نابسامانی در مدیریت شهری اتخاذ شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: این اقدام موجب شود شوراهای اسلامی در سراسر استان خوزستان و کشور با مسئولیت و جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.

کد خبر 6595772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها