به گزارش خبرنگار مهر، کارت شرکت در آزمونهای مذکور برای کلیه داوطلبان در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی باید در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت به حوزه‌های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

آزمون دوره‌های کارشناسی ناپیوسته پودمانی و همچنین آزمون دوره های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 91 صبح روز جمعه 29 اردیبهشت در 31 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 11، 12 و15 (شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه ،کدملی ، وضعیت داوطلب، کد اشتغال و کد رشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 28 اردیبهشت منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

داوطلبان در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7 و 8 (جنس،معلولیت و معارف) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کردند لازم است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل این اطلاعیه ) مراجعه کنند تا مشکل برطرف شود.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است ضروری است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت شخصا با به همراه داشتن دو قطعه عکس 4*3 و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذیل ) مراجعه کند تا مشکل برطرف شود.