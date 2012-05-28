اردبیل محروم از امکانات تفریحی/ فعالیت دستگاه های غیراستاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه طبیعی شورابیل در دو کیلومتری جنوب غربی شهر اردبیل که پیش از این با بی توجهی و دخالت برخی از مدیران مرکز استان با فاجعه زیست محیطی از حالت آب شور به آب شیرین تبدیل شده، هم اکنون به عنوان تنها مرکز تفریحی و گردشگری شهر اردبیل و استان محسوب می شود.

مجتمع تفریحی شورابیل به جهت مجهز بودن به دستگاه های بازی مختلف در ایام تعطیل خانواده های زیادی را به سمت خود جذب می کند تا بتوانند از این مرکز تفریحی که تنها شهربازی مجهر اردبیل برای تمامی مقاطع سنی است، استفاده کنند.

اما شهربازی شورابیل به عنوان تنها شهربازی مرکز استان از دو هفته پیش به دلیل عدم استانداردسازی تعطیل شده تا شهروندان اردبیلی در آستانه تعطیلات تابستانی با دغدغه هایی روبرو شوند که علاوه بر محروم شدن خود از شهربازی نگرانیهایی برای ورود گردشگران و مسافران به شهر را داشته باشند.

برخی شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر توقیف دستگاه های شهربازی شورابیل را نشان از بی توجهی مسئولان مربوطه به جان مردم دانسته و خواستار شفاف سازی و پاسخگویی متولیان امر به این بی توجهی ها شدند.

یکی از شهروندان اردبیلی با بیان اینکه شورابیل تنها محل گردشگری اردبیل است که به وسایل بازی مجهز بوده و می تواند به تخلیه هیجانات کاذب نوجوانان و جوانانی کمک شایانی کند، خواستار استانداردسازی و رفع توقیف وسایل این شهر بازی شد.

هیچ امکاناتی برای تفریح سالم جوانان اردبیل وجود ندارد

پیمان مرامیان با بیان اینکه هیجانات کاذب در ذات جوانان و نوجوانان است، تصریح کرد: شورابیل تنها محل تخلیه هیجانات جوانان است و نباید با تعطیلی این مجتمع جوانان استان را که برای تخلیه هیجانات و انرژی اضافی خود راهی شورابیل می شدند را سردرگم کرد.

وی با بیان اینکه هیچ امکاناتی در شهر اردبیل برای تفریح جوانان وجود ندارد، افزود: در اردبیل برخلاف سایر استانهای کشور خبری از پیستهای موتور سواری و اتومبیلرانی یا سالنهای ورزشی استاندارد وجود ندارد بنابراین جوانان و نوجوانان شهر برای پر کردن اوقات و فراغت باید به بازیهای رایانه ای یا شورابیل هجوم بیاورند که تفریحات موجود در شورابیل به مراتب مفیدتر از بازیهای کامپیوتری است اما به دلیل بی توجهی مسئولان این مجتمع تفریحی حالت تعلیق به خود گرفته است.

مرامیان با اشاره به ضرورت رفع توقیف وسائل بازی شورابیل اضافه کرد: همه ساله گردشگران و مهمانان زیادی برای استفاده از آبگرمها و مراکز تاریخی به استان سفر می کنند که اکثر آنها بازدید از شورابیل و استفاده از شهربازی آنجا را در برنامه سفر خود گنجانده و از این محل دیدن می کنند بنابراین باید هر چه زودتر ضمن استانداردسازی در رفع توقیف وسائل بازی تلاش کرد.

تعطیلی شورابیل به صنعت گردشگری استان لطمه وارد کند

یکی دیگر از شهروندان اردبیلی با اشاره به تعطیلی شهربازی مجموعه گردشگری و تفریحی دریاچه شورابیل اردبیل به دلیل عدم استاندارد سازی گفت: سازمان استاندارد استان مجموعه شهربازی شورابیل را به دلیل عدم استاندارد سازی غیر فعال کرده که باید به این وضعیت رسیدگی شود تا خطری متوجه شهروندان نشود.

مرضیه صادقی با بیان اینکه تمامی دستگاه های شهربازی دریاچه شورابیل اردبیل غیرفعال هستند، افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل گردشگری و ایام تابستان تعطیلی این مجموعه می تواند به صنعت گردشگری استان لطمه وارد کند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد به وجهه گردشگری شهر اردبیل به دلیل کم توجهی مسئولان آسیبی وارد شود، با اشاره به مهمان پذیر بودن شورابیل تصریح کرد: مجموعه شورابیل هر ساله میزبان مهمانانی از سراسر کشور است، اما علاوه بر شهربازی وضعیت فضای سبز مناطق گردشگری و تفریحی اردبیل بویژه مجموعه شورابیل نیز مناسب نیست که به دلیل نصب وسائل بازی گودالهای کنده شده است که وضعیت این محل را نامناسب نشان می دهد.

صادقی با بیان اینکه توقیف وسائل بازی شورابیل توسط سازمان استاندارد انجام شده است، اضافه کرد: مسئولان باید جوابگو باشند که چرا به وسائلی که استاندارد نیست و استاندارد سازی هم نشده است اجازه نصب داده شده است تا جان مردم از این طریق تهدید شود.

وسایل بازی شورابیل باید استاندارد سازی شود

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم حفظ امنیت کودکان خواستار جمع آوری دستگاه های بازی غیراستاندارد از شهربازی مجموعه گردشگری و تفریحی شورابیل شد.

علیرضا عبداللهی با اشاره به توقیف وسایل بازی غیراستاندارد شورابیل توسط سازمان استاندارد تصریح کرد: اگر وسایل بازی شورابیل غیراستاندارد است باید هرچه زودتر دستور توقیف این وسایل غیراستاندارد صادر شود تا مشکلی برای کودکان مردم پیش نیاید.

وی با بیان اینکه نباید اجازه فعالیت به دستگاه های غیراستاندارد داده شود، افزود: باید مهلت دو هفته ای به پیمانکاران شورابیل داده شود که در این مدت یا وسایل بازی را استانداردسازی کنند یا اینکه این وسایل را جمع کرده و از وسایل استاندارد استفاده کنند.

تخریب فضای سبز اردبیل به بهانه نصب امکانات تفریحی

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل با اشاره به تخریب فضای سبز و محوطه شورابیل برای نصب وسایل شهربازی اضافه کرد: برای فضای سبز شورابیل چندین سال زحمت کشیده شده و نباید اجازه داده شود که این فضای سبز به راحتی از دست رود.

وی فضای سبز موجود در شورابیل را غنیمتی برای شهر برشمرد و یادآور شد: نباید فضای سبز به خاطر نصب وسایل بازی از بین برود بلکه باید تلاش کنیم که حجم فضای سبز را در سطح شهر افزایش دهیم تا سرانه فضای سبز بالا رود.

عبداللهی فضای سبز را بر وسایل بازی ارجح دانست و تصریح کرد: نباید اجازه نصب وسایل بازی در فضای سبز داده شود، ولی اگر ضرورتی برای نصب وجود دارد باید از فضاهای موجود در اطراف شورابیل استفاده شود و به فضای سبز لطمه ای وارد نکرد.

مجوز نصب وسایل بازی در شورابیل داده نشد

شهردار اردبیل هم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نباید مجوزی برای نصب وسائل بازی در شورابیل داده شود، گفت: از نیمه اول سال 90 به بعد هیچ مجوزی برای نصب وسائل شهربازی در شورابیل داده نشده است.

صدیف بدری اضافه کرد: در مرداد ماه سال گذشته هیچ مجوزی برای نصب وسائل بازی در مجموعه تفریحی شورابیل داده نشده و این روند قطعا در سال 91 هم ادامه دارد تا به فضای سبز شورابیل لطمه ای از طریق نصب وسائل بازی وارد نشود.

وی با بیان اینکه مجوز نصب دستگاه های جدید قبل از مسئولیت من داده شده است، تصریح کرد: شهردار قبلی زیر تعهد رفته است و باید به تعهدات خود عمل کند اما اعتقاد دارم که تاسیسات دیگری به شورابیل وارد نشود و تنها وسائل بازی و فضای سبز در این محل وجود داشته باشد.

بدری با اشاره به توقیف وسائل بازی موجود در مجتمع تفریحی و گردشگری شورابیل توسط سازمان استاندارد افزود: با پیمانکاران شورابیل مذاکرات انجام شده تا با استاندارد سازی وسائل بازی، شهر بازی شورابیل را مجددا و قبل از ورود مهمانان به شهر راه اندازی کند.

مجتمع تفریحی و ورزشی شورابیل به جهت همجواری با دریاچه شورابیل همه ساله مهمانان زیادی از داخل و خارج استان را جذب می کند اما امسال یک ماه مانده به آغاز تعطیلات تابستانی این وسائل بازی این مجتمع به دلیل عدم استاندارد سازی توسط سازمان استاندارد استان توقیف شد و مردم اردبیل در حالی که آماده استقبال گرم از مهمانان خود می شوند دغدغه هایی در مورد تعطیلی شورابیل دارند که در صورت ادامه این روند مهمانان خود را به کدامین شهربازی خواهند برد.

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گزارش: توحید مهدوی