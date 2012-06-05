نمایندگان مجلس قشر محروم جامعه را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی روز دوشنبه در آئین تقدیر و تجلیل از خدمات 4 ساله نماینده مردم دامغان در مجلس هشتم و معارفه نماینده مردم دامغان در مجلس نهم در محل مسجد جامع این شهر ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نباید قشر محروم جامعه را فراموش کنند، اظهار داشت: خدمت به محرومان جامعه از مهمترین وظایف مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه امام (ره) نیز برخدمت صادقانه به محرومان تاکید فراوان داشتند، خاطرنشان کرد: مسئولان نیز خدمت به محرومان جامعه را در سرلوح کارهای خود قرار دهند.

امام جمعه دامغان نمایندگی مردم در مجلس را دارای جایگاه و اهمیت والایی ذکر کرد و اظهار داشت: نمایندگان خدمتگذاری به مردم را در خانه ملت یک فرصت بدانند و تمام سعی و تلاش خود را در جهت حل مشکلات مردم در سطوح مختلف جامعه بکار گیرند.

ترابی ضمن تاکید بر اینکه مجلس در راس امور است، خاطر نشان ساخت: نمایندگان باید قوانینی را در جامعه به تصویب برسانند که عامه جامعه از آن نفع ببرند.

وی تصریح کرد: حضور در جمع مردم و شنیدن درد دل های مردم نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید در دستور کار خود قرار دهند و به این موضوع با نگاه ویژه ای به آن بپردازند.

ترابی یادآور شد: خدمت به مردم در مجلس شورای اسلامی فرصتی مغتنم برای نمایندگان است که باید قدردان این فرصت باشند و به خوبی از این فرصت در جهت خدمت به مردم استفاده کنند.

امام جمعه دامغان اظهار داشت: بالا بودن نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار از موضوعات مهم این شهرستان است و مردم انتظار دارند نماینده آنان در مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه به آن بپردازد.

ترابی افزود: حضور پرشکوه مردم در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند وظیفه مسئولان را بار دیگر سنگین تر کرد و مسئولان باید پاسخ خوبی به این حماسه بدهند.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش های حجت الاسلام حسن ملک محمدی نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده مردم دامغان در مجلس هشتم تمام سعی و تلاش خود را در جهت رشد، توسعه و آبادانی این شهرستان بکار گرفته بود که از زحمات و تلاش های این روحانی پرتلاش و سختکوش تقدیر و تشکر داریم.

وی در پایان برای عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس نهم آرزوی موفقیت نمود و اظهار امیدواری کرد که وی بتواند در خدمت صادقانه به مردم این شهرستان موفق باشد.

در این آئین فرماندار، نماینده سابق مردم دامغان در مجلس هشتم مسئولان شهرستان دامغان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.