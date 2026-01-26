به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وعده مرادبیگی شامگاه دوشنبه در نشست قرارگاه راهبری مساجد استان اظهار داشت: در استان ایلام یک صدایی حول محور نماینده ولی‌فقیه در استان وجود دارد و وحدت و همدلی در روحانیت استان حاکم است که این مسأله در ولایی و انقلابی بودن مردم استان تاثیر بسزایی داشته است.

‌وی با اشاره به بهبود وضعیت مساجد افزود: دغدغه ساماندهی مساجد همیشه در استان وجود داشت و اکنون چند سالی است که مساجد استان با حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام رونق خوبی گرفته است.

‌حجت‌الاسلام مرادبیگی تصریح کرد: در حال حاضر در همه مساجد شهر ایلام نماز برگزار می‌شود و برای نقش‌آفرینی روحانیون در مساجد نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. همچنین حضور دانش‌آموزان در مساجد از نکات مهم و مثبت مساجد استان ایلام است و این مراکز انسجام خوبی پیدا کرده‌اند.

‌وی با تأکید بر روند اعزام مبلغین خاطرنشان کرد: اعزام روحانیون و طلبه‌ها به مساجد برای برپایی نماز به خوبی در حال انجام است و ریل‌گذاری مناسبی در بحث ساماندهی و اعزام روحانیون در مساجد استان صورت گرفته است.

‌نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توانمندی‌های بومی استان گفت: ۹۵ درصد اساتید حوزه علمیه استان ایلام بومی خود استان هستند و طلبه‌های استان به خوبی پای کارند، اما اقدامات فرهنگی در مساجد نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولان کشوری است.