اختصاص کاروان جدید عمره ویژه اهل سنت کرمانشاه

سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام سراسری ظرفیتهای جدید اعزام زائران اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، در استان کرمانشاه نیز امروز کاروانهای جدید عمره مفرده اعلام شده و ثبتنام از متقاضیان انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این ظرفیتهای جدید برای دارندگان فیش عمره در استان کرمانشاه تخصیص یافته است، افزود: کاروانهای اعلام شده تحت شمارههای «۴۴ و ۴۵» و مختص زائرین «اهلسنت» استان برنامهریزی شده است.
رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه درباره زمانبندی ثبتنام گفت: متقاضیان میتوانند از رأس ساعت ۱۶ (۴ عصر) امروز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
کریمیخو اولویتهای مجاز برای ثبتنام در این دوره را اولویتهای «تا ۶۰۰» اعلام کرد و با تاکید بر الزامات گذرنامه تصریح کرد: صرفاً از متقاضیانی ثبتنام به عمل خواهد آمد که گذرنامه آنها از تاریخ اعزام حداقل ۷ ماه اعتبار داشته باشد و این شرط برای تکمیل فرایند ثبتنام الزامی است.
وی در خصوص نحوه ثبتنام توضیح داد: شهروندان میتوانند به دو صورت غیرحضوری از طریق مراجعه به سامانه my.haj.ir و یا به صورت حضوری با مراجعه به دفتر خدمات زیارتی «نور کوثر مدینه» و یا سایر دفاتر و شرکتهای زیارتی مجاز در سطح استان کرمانشاه کارهای ثبتنام خود را انجام دهند.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه تاریخ اعزام این کاروانها را ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: مبدأ پروازی این کاروانها فرودگاه امام خمینی (ره) تهران و مقصد پرواز مدینه منوره خواهد بود.
کریمیخو ظرفیت این اعزام را ۱۳۶ نفر اعلام کرد و درباره گروههای قیمتی این کاروانها خاطرنشان کرد: هزینه سفر برای اتاقهای ۳ نفره به ازای هر نفر مبلغ ۱.۲۶۹.۰۲۸.۲۰۰ ریال و برای اتاقهای ۲ نفره به ازای هر نفر ۱.۳۶۵.۰۵۵.۲۰۰ ریال تعیین شده است.
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