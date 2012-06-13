سارق وجوهات امامزاده محمد عابد(ع) اراک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقایی راد افزود: سارقی که اقدام به سرقت از امامزاده محمد عابد(ع) شهرستان اراک کرده بود در کمتر از 24 ساعت توسط پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: مأموران پلیس آگاهی استان پس از دریافت یک فقره سرقت وجه نقد از امامزاده محمد عابد(ع) اراک بلافاصله به محل اعزام، و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

آقایی راد افزود: مأموران دریافتند متهم بلافاصله پس از انجام سرقت به استان تهران متواری شده است که در این خصوص یک اکیپ ویژه از مأموران آن پلیس به تهران اعزام و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم و کشف 8 میلیون تومان وجه نقد به سرقت رفته از وی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان در پایان، برخورد قاطع با سارقان را از اولویت‌های پلیس دانست و افزود: سارقان بدانند که پلیس در همه جا حضور دارد و چیزی از دید ما خارج نیست.