برگزاری اولین نکوداشت شهید سید کاظم موسوی در میامی

عباس صائمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین نکوداشت شهید حجت الاسلام سید کاظم موسوی در میامی گفت: از آنجا که شهدا ذخیره‌ای فرهنگی برای تقویت فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی هستند، برگزاری یادواره ایشان می تواند برای زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه مراسم گرامی داشت این شهید بزرگوار همه ساله در سطح شهرستان میامی برگزار می شد، اظهار داشت: برای سال جدید بر آن شدیم تا مراسمی در خور شان و منزلت این شهید بزرگوار در سطح استان برگزار کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی یادآور شد: اجرای مقاله، شعر، سخنرانی، بیان خاطرات خانواده این شهید و بسیاری دیگر از برنامه های متنوع را در این روز آماده کرده ایم.

صائمی، پرده برداری از کتاب این شهید بزرگوار را برای اولین بار در میامی یکی از مهم ترین برنامه های این مراسم ذکر کرد.

وی اظهار داشت: توزیع یک سری از خاطرات و عکس های منتشر نشده از شهید حجت الاسلام سید کاظم موسوی برای اولین بار در بین علاقه مندان از دیگر برنامه های این آئین خواهد بود.

این مراسم با همت اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان در هفتم تیر ماه همزمان با سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفای ایشان در محل سالن انقلاب میامی برگزار می شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی یکم بهمن ماه 1314 در میامی چشم به جهان گشود.

وی در محضر اساتیدی چون آیت الله میلانی و میرزا جواد تهرانی به کسب علم پرداخت.

شهید حجت الاسلام سید کاظم موسوی در سال 1350 در رشته ادبیات عرب از دانشگاه تهران در فوق لیسانس فارغ التحصیل شد و تدریس در دبیرستان علوی تهران، نماینده حضرت امام(ره) در آموزش و پرورش، مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش و معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در کابینه شهید رجایی از عناوین شغلی آن شهید بود.

وی در واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری در هفتم تیر ماه 1360 به همراه دکتر بهشتی به شهادت رسید.