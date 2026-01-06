به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام والای پدران شهدای گرانقدر و با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود، از هزار پدر و فرزند شهید تجلیل میشود.
همچنین اصغر نقیزاده بهعنوان راوی برنامه حضور خواهد داشت و حسین حقیقی با اجرای قطعاتی در وصف ایثار و شهادت، فضای مراسم را همراهی میکند.
اجرای سرود توسط گروه نجمالثاقب و شعرخوانی محمود حبیبی از دیگر بخشهای این آئین معنوی و فرهنگی است.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند به فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.
