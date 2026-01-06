  1. جامعه
آیین تکریم پدران شهدای سرافراز شهر تهران برگزار می‌شود

آیین تکریم پدران شهدای سرافراز شهر تهران، روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ در مرکز همایش شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام والای پدران شهدای گرانقدر و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود، از هزار پدر و فرزند شهید تجلیل می‌شود.

همچنین اصغر نقی‌زاده به‌عنوان راوی برنامه حضور خواهد داشت و حسین حقیقی با اجرای قطعاتی در وصف ایثار و شهادت، فضای مراسم را همراهی می‌کند.

اجرای سرود توسط گروه نجم‌الثاقب و شعرخوانی محمود حبیبی از دیگر بخش‌های این آئین معنوی و فرهنگی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.

