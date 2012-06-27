نخستین کارگاه آموزش نویسندگی در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن مؤلفان استان هرمزگان ظهر چهارشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: در این دوره آموزشی که به مدت سه روز برگزار شد 40 نفر از مؤلفان، نویسندگان و پژوهشگران استان هرمزگان حضور داشتند.

بهرامشاهی افزود: این نخستین کارگاه آموزشی در حوزه نویسندگی در هرمزگان بود و سعی داریم به صورت مستمر در ماه های آتی نیز برگزاری آن تداوم یابد.

رئیس انجمن مؤلفان و نویسندگان هرمزگان خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های این انجمن در حوزه آموزش برگزاری دوره های مقدماتی برای پژوهشگران و نویسندگان شهرستان های مختلف هرمزگان است که از امکانات آموزشی بی بهره هستند.

وی اظهار داشت: طی چندسال اخیر با حمایتهای صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تعداد کتب منتشر شده از مؤلفان استان هرمزگان افزایش چشمگیری داشته است.

بهرامشاهی عنوان کرد: تهبِه اطلس فرهنگی استان هرمزگان که به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از مهمترین برنامه های امسال انجمن مولفان و نویسندگان هرمزگان طی امسال است.