پیرحسین کولیوند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای مقابله با گرمازدگی، امکانات گسترده‌ای پیش‌بینی شده و قوی‌ترین تیم‌های تخصصی در حوزه پیشگیری و درمان گرمازدگی در عملیات اربعین به‌کار گرفته شده‌اند. تجربه موفق این تیم‌ها در مراسم تشییع شهدای اخیر نیز نشان داد که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از بروز تلفات ناشی از گرما جلوگیری کرد.

وی افزود: پزشکان، داروسازان، تکنسین‌های دارویی، پرستاران، نیروهای فوریت‌های پزشکی، امدادگران و داوطلبان در کنار یکدیگر آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران هستند و دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز تأمین شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از استقرار بالگردهای امدادی در مرزهای کشور خبر داد و تصریح کرد: چند فروند بالگرد امدادی در مناطق مرزی مستقر شده‌اند و در صورت نیاز برای انتقال مصدومان و انجام مأموریت‌های امدادی به‌کارگیری خواهند شد.