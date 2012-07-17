طرح جامع ساماندهی حریم تهران نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با اشاره به وضعیت بررسی و تصویب طرح جامع ساماندهی حریم تهران گفت: این طرح بارها برای مناطق دارای حریم ، متخصصان و مسئولان ارگان های مربوطه معرفی و مورد بررسی نقادانه و کارشناسی قرار گرفته است تا طرح نهایی که به عنوان اسناد فرادست برای حریم پایتخت قرار می گیرد، طرحی جامع و کامل باشد .

وی افزود: حریم تهران دارای شش هزار کیلومتر مربع است که حدود هزار کیلومتر آن مربوط به سطح اشغال سکونت گاهی شهری، شهرستانی و روستایی، هزار کیلومتر مربع آن برای قطبهای گردشگری و ورزشی و اراضی کشاورزی و باغات این محدوده نیز یک ششم این وسعت را شامل می شود .

متقی خاطر نشان کرد: در سایر قسمتهای این محدوده ، هزار کیلومتر مربوط به نمکزار و کویر این محدوده است و در هزار کیلومتر دیگر آن نیز فضای سبز و درختکاری انجام می شود .

مدیر کل حریم شهرداری تهران افزود: بخشی از وسعت شش هزار کیلومتری حریم نیز صخره ای است که قابلیت کشت و زرع ندارد و با اقداماتی که برای آن انجام می شود با مشارکت بخش خصوصی برنامه ریزی خاصی برای این قسمت انجام خواهد شد .

وی با اشاره به ظرفیتهای نقاط جذاب حریم تهران گفت: سد ماملو، پارک خجیر، سرخه حصار، چیتگر و فضاهایی برای پرواز و پیستهای ورزشی از جمله نقاط جذاب حریم مناطق تهران است.

به گفته مدیر کل حریم شهر تهران، همه اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع ساماندهی حریم تهران انجام شده و بعد از نهایی شدن برای تایید به شورای اسلامی شهر ارائه می شود.