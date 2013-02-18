برپایی جمعه بازار اجناس دست دوم در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا‌ قدیمی با اشاره به افتتاح جمعه بازار ویژه محصولات دست دوم افزود: در سال‌های اخیر ایجاد مراکزی که مردم بتوانند اجناس دست دوم خود را در آن به فروش رسانند، احساس می‌شد. به همین منظور ایجاد مرکزی که در آن بتوان اقدام به خرید و فروش فرش‌ماشینی و لپ‌تاب دست دوم کرد، در دستور کار شرکت ساماندهی مشاغل قرار گرفت.

وی افزود: مرکز خرید و فروش فرش‌ماشینی و لپ‌تاب دست دوم در حال حاضر تنها در روزهای جمعه در بوستان ولایت دایر است و در صورت استقبال مردم این مرکز فعالیت دائمی خود را آغاز خواهد کرد زیرا امکان فعالیت این مرکز در تمامی طول هفته وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره استقبال شهروندان از چنین مراکزی گفت: ایجاد مراکز خرید و فروش فرش ماشینی و لپ تاپ ازجمله مراکزی بود که در اولویت‌ ما قرار داشت، اما در صورت استقبال شهروندان مراکزی از این دست را گسترش خواهیم داد. به عبارت دیگر با ایجاد این مرکز و نیاز سنجی لازم، سعی داریم در آینده نزدیک بر طبق نیاز مردم به ایجاد بازارچه‌ها و جمعه بازارهایی اینچنینی اقدام کنیم تا شهروندان بتوانند تمامی اقلام مورد نیاز خود را از این مکان‌ها تهیه کنند.

وی با بیان‌اینکه تمرکز یافتن مراکز خرید و فروش وسایل و لوازم مورد نیاز افراد، جز لاینفک زندگی شهری است، تصریح‌کرد: با ایجاد و افتتاح این مراکز در شهری همچون تهران، مردم علاوه بر تامین نیازهای شان به صورت متمرکز، دیگر در مکان‌های تجاری سرگردان نخواهند شد و وسیله مورد نیاز خود را در سریع‌ترین زمان ممکن تهیه خواهند کرد.

وی از راه اندازی سایر مراکز خرید وفروش لوازم دست دوم در صورت استقبال شهروندان در آینده نزدیک خبرداد.