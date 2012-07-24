آغاز تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت در چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر، مقتول به نام امیر شب چهارشنبه سوری سال 87 در جریان یک نزاع خیابانی به قتل رسید که با گذشت بیش از سه سال از ماجرا و شناسایی نشدن قاتل پرونده برای بررسی پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

پدر مقتول در جلسه دادگاه که هفته گذشته برگزار شد با حضور در جایگاه گفت: در زمینه این جنایت به کسی مشکوک نمی باشم و از فردی هم شکایت ندارم تقاضای من پرداخت دیه از بیت المال می باشد.

رئیس دادگاه سپس یکی از شاهدان جنایت را به جایگاه احضار کرد که او در تشریح ماجرا گفت: حدود ساعت 8:30 شب تصمیم گرفتیم برای شرکت در مراسم چهارشنبه سوری به فلکه اول تهران پارس برویم. به خاطر اینکه تاکسی گیر نمی آمد من، مقتول و یکی از دوستانمان سه نفری روی صندلی جلو نشستیم. روی صندلی عقب نیز دو پسر جوان بودند که از پشت سر ما را اذیت می کردند.

وی ادامه داد : وقتی به کار آنها اعتراض کردیم راننده توقف کرد و همگی پیاده شدیم هنوز درگیری آغاز نشده بود که یکی از متهمان با نارنجک دستی به سر امیر کوبید که باعث مرگ او شد ما متهم را دستگیر کرده و تحویل یکی از دوستانمان به نام مجید دادیم اما نمی دانیم چرا از دست او فرار کرد.

در ادامه مجید با حضور در دادگاه مدعی شد چند ثانیه بعد از این ماجرا ماموران به افراد حاضر در محل حمله کردند که من به خاطر ترس با رها کردن متهم از آنجا گریختم.

با اظهارات گواهان و درخواست اولیای دم قضات دادگاه برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شده و با توجه به نقص های موجود در پرونده ، آن را به دادسرا فرستادند تا برای شناسایی هویت قاتل تحقیقات بیشتر صورت گیرد.

