مخالف استقرار دفتر حماس در تونس نیستیم/ معرفی6 اولویت مهم امروز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد الغنوشی در گفتگو با روزنامه الرای چاپ کویت اظهار داشت: قلب جهان اسلام و امت عربی برای قدس می تپد و در تلاش برای آزادی آن است و با اشغالگری و تجاوز اسرائیل به فلسطین مخالف است.

وی خاطرنشان کرد: من راه حلی برای حل و فصل قضیه فلسطین ندارم. اسرائیل آماده واگذاری حقوق ملت فلسطین نیست و غرب باید در این زمینه مستقیما اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا به قطعنامه های بین المللی پایبند باشد.

غنوشی تصریح کرد: اعراب راه حل دودولتی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل را پذیرفتند اما اسرائیل آن را قبول نکرده است.

رئیس جنبش اسلامی النهضه در بخش دیگر سخنان خود گفت: ملت تونس به خاطر دین انقلاب نکرد، مشکل ما این نیست که سارق را زندانی کنیم یا دست وی را قطع کنیم بلکه ما به دنبال کشف عوامل دزدی هستیم.

وی در ادامه گفتگو با روزنامه کویتی الرای اظهار داشت: ما مخالف احداث دفتر جنبش حماس در تونس نیستیم.

رئیس جنبش اسلامی النهضه تونس همچنین تصریح کرد: توسعه، نهادینه کردن دموکراسی و مبارزه با بیکاری مهمترین اولویت کاری مقامات تونس است.

وی با بیان این مطلب افزود: جلوگیری از بازگشت عناصر وابسته به رژیم زین العابدین بن علی به قدرت، توسعه اقتصاد در مناطق فقیرنشین، توسعه سرمایه گذاری، گردشگری، صنعت و کشاورزی از دیگر اولویت های مهم تونس در این برهه زمانی است.