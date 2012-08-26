دبستان شش کلاسه روستای برکه چوپان کنگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبستان شش کلاسه روستای برکه چوپان کنگان عصر یکشنبه با حضور استاندار، نماینده مجلس، فرماندار، مدیر کل نوسازی، معاون استاندار، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، امام جمعه، بخشدار مرکزی شهرستان، مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین فرماندار افتتاح شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این مدرسه که آزادی نام دارد، با 518 متر مربع مساحت، دارای شش کلاس درس است.

عباس شریف ادامه داد: این مدرسه با بودجه ای بالغ بر بالغ با 500 میلون تومان، از محل اعتبارات استانی احداث شده که آغاز به کار آن در 30 خرداد 89 بوده و امروز تحویل داده شده است.

وی افزود : با توجه به نبودن فضای آموزش مناسب در روستای برکه چوپان و همچنین نظر به آموزش دانش آموزان در همان روستا، می بایست به روستاهای مجاور مانند تنبک عزیمت کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان افزود: این امر نارضایتی والدین و خطرات مسیر رفت و آمد را به دنبال داشته و احداث فضای آموزش مناسب می تواند خطرات را کاهش داده و نگرانی ها را به حداقل برساند، نظر به اینکه قبلا فضای آموزش در این روستا موجود بوده است.

شریف اذعان داشت: بنا به قول مساعد معاون توسعه و برنامه‌ریزی استان، به زودی تمام کلاس‌های درس مدارس روستاهایی مانند برکه چوپان هوشمندسازی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فصل گرما و حضور اکثر دانش آموزان این مدرسه به اتفاق والدین خود، از طرف استاندار هدایایی برای دانش آموزان حاضر در نظر گرفته شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان در پایان از مجری طرح، اداره کل نوسازی استان بوشهر تشکر ویژه ای به عمل آورد.