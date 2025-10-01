فرماندار کنگان: نیازهای زیرساختی آموزش و پرورش کنگان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی، رفع نیازهای زیرساختی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی بهتر به دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی در تماس تلفنی با مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر، موضوع انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه را مطرح نمود. بر اساس این تفاهم‌نامه، اداره کل نوسازی مدارس متعهد خواهد شد مکان مناسب برای ایجاد هنرستان‌ را فراهم کند، در حالی که اداره کل فنی‌وحرفه‌ای مسئولیت تأمین معلمان متخصص و معرفی رشته‌های کاربردی متناسب با نیازهای صنعتی منطقه را بر عهده خواهد گرفت.

فرماندار کنگان در ادامه با مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان نیز درباره راهکارهای جذب و حمایت خیرین مدرسه‌ساز به گفت‌وگو پرداخت و استفاده از ظرفیت خیرین را برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان ضروری دانست.

زیبا ، آغاز سال تحصیلی جدید را فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، مهم‌ترین گام در مسیر توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان کنگان است.