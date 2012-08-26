طرح مرسی درباره سوریه می تواند مفید واقع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "نبیل العربی" پس از دیدار با "علی کرتی" وزیر امور خارجه سودان گفت : اوضاع در سوریه روز به روز بدتر می شود.

وی با اشاره به پایبندی اتحادیه عرب به نقشه راه برای حل بحران سوریه و انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور افزود: من به طور مستمر با اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در تماس هستم.

العربی با اشاره به نشست سی ام آگوست(نهم شهریور ماه) با حضور اعضای شورای امنیت بیان کرد: به زودی با الابراهیمی در قاهره دیدار خواهم کرد.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی محمد مرسی با حضور ایران، ترکیه، مصر و عربستان درباره حل بحران سوریه افزود: اتحادیه عرب از این طرح استقبال می کند، زیرا ممکن است واقعا مفید باشد به ویژه اینکه چهار کشور تاثیر گذار را شامل می شود.