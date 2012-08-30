محمد جواد زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرعت بخشی بر عملیات احداث باغ موزه بزرگ دفاع مقدس همدان از سال 84 روند صعودی گرفت و گسترش فازهای آن، از چهار فاز به شش فاز محقق شد.

زمردیان با اشاره به اینکه برای ساخت این موزه 135 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است، گفت: سهم دولت های نهم و دهم از این بودجه، مبلغ 129میلیارد ریال است.

وی به دستور معاون امور عمرانی استاندار همدان برای به پایان رسانیدن فاز پنجم این موزه از محل اعتبارات سال جاری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: تا پایان سال جاری نواقص بر جا مانده در چهار فاز قبلی و فاز پنجم، بویژه مطالبات مالی باقی مانده به سرانجام می رسد.

زمردیان با اشاره به اینکه سال 1392 سرآغاز فاز ششم این پروژه است، گفت: این فاز به تنهایی یک موزه منحصر به فرد با ویژگی های سمعی و بصری است که در صورت تحقق سی و یکمین موزه دنیا در همدان شکل خواهد گرفت.

زمردیان مهمترین اقدام دولت مردان استان همدان در حوزه حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس را احداث پروژه بزرگ موزه دفاع مقدس استان معرفی کرد و گفت: این مجموعه تنها موزه وسیع و متنوع درکشور است.

زمردیان با بیان اینکه اجرای باغ موزه دفاع مقدس همدان از سال 1376 آغاز شد، گفت: این پروژه نه تنها به عنوان یک پایلوت بلکه به عنوان موزه سازی مراکز فرهنگی در کشور درخشیده است.

مدیرکل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اینکه باغ موزه دفاع مقدس همدان اندیشه ای برای ساخت دیگر مراکز در استان های کشور شده است، اظهار داشت: این امر تلاش های خاموش مردان بی ادعای دوران دفاع مقدس را به ارمغان می آورد.

وی افزود: باغ‌موزه دفاع مقدس برای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال این ارزش‌ها به نسل جدید که جنگ را ندیده‌اند ساخته شده و به خوبی از عهده این مأموریت عظیم برآمده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان اضافه کرد: نسل جدید در این باغ موزه با ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس آشنا شده و به خوبی تحت تأثیر این حماسه بی‌بدیل قرن قرار داده می‌شو‌د.