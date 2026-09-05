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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

فاز اول موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری می‌رسد

فاز اول موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری می‌رسد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از فاز اول موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد و بر همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در نشست شورای مسکن استان با اشاره به اهمیت پروژه موزه دفاع مقدس، اظهار کرد: قرار است فاز اول این مجموعه در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری برسد و لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات باید همکاری لازم را با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشند تا موانع اجرایی پروژه برطرف شود.

استاندار همچنین خواستار پیگیری مستمر روند اجرای پروژه شد و تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید هر هفته گزارش روند کار را به حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه دهد تا پیشرفت پروژه به‌صورت منظم بررسی و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

رحمانی با تأکید بر اهمیت این مجموعه در حفظ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای آماده‌سازی فاز اول موزه در زمان‌بندی مقرر تأکید کرد.

کد مطلب 6938249

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