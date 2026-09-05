به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در نشست شورای مسکن استان با اشاره به اهمیت پروژه موزه دفاع مقدس، اظهار کرد: قرار است فاز اول این مجموعه در هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری برسد و لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات باید همکاری لازم را با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشند تا موانع اجرایی پروژه برطرف شود.

استاندار همچنین خواستار پیگیری مستمر روند اجرای پروژه شد و تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید هر هفته گزارش روند کار را به حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه دهد تا پیشرفت پروژه به‌صورت منظم بررسی و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

رحمانی با تأکید بر اهمیت این مجموعه در حفظ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای آماده‌سازی فاز اول موزه در زمان‌بندی مقرر تأکید کرد.