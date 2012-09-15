پنج خبرنگار رضوی اردبیل تجلیل می شوند

سعید نوریان صبح شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی کمیته های هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی در اردبیل به مهر گفت: در بخش تجلیل از رسانه های رضوی استان آثار مختلفی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که هم اکنون در حال ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه هستیم.

وی با اشاره به اینکه فعالان رسانه ای رضوی در اردبیل تجلیل می شوند، تصریح کرد: رسانه هایی که ششمین جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی در رسانه های خود منتشر کرده و آثار خود را بر اساس فراخوان به دبیرخانه ارسال کرده اند مورد ارزیابی قرار گرفته و پنج خبرنگار برتر تجلیل می شوند.

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره ملی مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی اردبیل از ارسال 35 مقاله به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: از بین مقالات ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 15 مقاله به مرحله دوم داوری راه یافتند که از پنج مقاله برتر تجلیل می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه داوری مرحله دوم شعر، پیامک ادبی و مقالات پژوهشی در حال ارزیابی است، افزود: در بخش شعر 132 اثر به دبیرخانه ارسال شده که از بین این آثار 50 شعر به مرحله دوم داوری رسیده که در نهایت هشت شاعر برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار می گیرند.

نوریان با اشاره به ارسال 369 پیامک ادبی برای هفتمین جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی اضافه کرد: 110 پیامک ادبی به مرحله دوم راه یافته اند که با ارزیابی آنها هشت نفر برتر انتخاب و در مراسم اختتامیه جشنواره تجلیل می شوند.

