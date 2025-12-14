سومین جشنواره هنری ـ آیینی «تکیه ملت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری تهران، سومین جشنواره هنری آئینی «تکیه ملت» با هدف تعمیق پیوند هنر نوجوانان با مفاهیم آئینی، دینی و انقلابی و با تمرکز بر تکریم ساحت اهل بیت (ع) با محوریت اعیاد شعبانیه و مهدویت در سطح شهر تهران با حضور هنرمندان نوجوان دختر و پسر -در محدوده سنی تا ۱۸ سال، کلید خورد.
این جشنواره ادامهای بر دو دوره موفق پیشین خود به شمار میرود که در تابستان ۱۴۰۳ با مشارکت بیش از ۵۰ هزار هنرمند نوجوان از ۲۲ منطقه شهر تهران برگزار شد و بستری برای کشف و حمایت از استعدادهای نوظهور در حوزههای متنوع هنری فراهم کرد و در پایان نیز از ۹ نفر برگزیده در هر منطقه در رشتههای مدیحه سرایی و مولودی خوانی تجلیل شد.
بنا بر اعلام رسول آذرسرا، دبیر جشنوارههای فرهنگی هنری ورزشی شهرداری تهران و دبیر جشنواره مردمی آرمان، آثار شرکتکنندگان در مرحله نخست بهصورت رقابتی در سطح مناطق ۲۲ گانه داوری شده و برگزیدگان هر منطقه به مرحله انتخابی و سپس مرحله پایانی راه خواهند یافت.
وی در ادامه بیان کرد: جشنواره «تکیه ملت ۳» در بخشهای متنوعی از جمله سرود، روایتگری و دکلمه، مولودیخوانی و مدیحهسرایی برگزار میشود و برای هر بخش، دبیران تخصصی و هیئتهای داوری متشکل از هنرمندان و چهرههای شناختهشده فرهنگی و آئینی تعیین شدهاند. همچنین برای نظمبخشی به فرآیند اجرا و داوری، ناظران مشخصی در جدول مناطق مختلف شهر تهران معرفی شدهاند.
دبیر جشنواره مردمی آرمان عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، دبیرخانه جشنواره پس از پایان مرحله داوری منطقهای، اسامی نفرات برگزیده را برای تأیید نهایی به ستاد مرکزی جشنواره ارسال کرده و زمانبندی حضور برگزیدگان در محل «تکیه ملت» متعاقباً به مناطق اعلام خواهد شد. هر منطقه شهرداری شهر تهران نیز موظف است متناسب با سهمیه تعیینشده، منتخبان خود را برای حضور در مرحله پایانی آماده کند.
جشنواره هنری، آئینی «تکیه ملت ۳» با تأکید بر مشارکت نوجوانان، ارتقای کیفیت تولیدات آئینی و تقویت هویت فرهنگی، مذهبی نسل جدید، تلاش دارد هنر دینی را از سطح اجراهای مناسبتی فراتر برده و آن را به ظرفیتی جریانساز در فرهنگ شهری تهران تبدیل کند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فراخوان و ثبتنام ارسال آثار تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و زمان برگزاری سومین جشنواره هنری آئینی «تکیه ملت» از ۱۵ دیماه تا ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
