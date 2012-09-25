به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، که از 12 تا 28 اردیبهشت ماه 92 به دبیری علی تقی‌زاده در تهران برگزار می شود در 13 بخش در دانشگاه های سراسر کشور اعلام شد که به شرح زیر است:

بخش مسابقه صحنه دانشجویان رشته تئاتر

بخش مسابقه صحنه دانشجویان دانشگاه های فاقد رشته تئاتر

بخش مدرسان دانشگاه ها

بخش پایان نامه های برگزیده

بخش نمایش های خیابانی

بخش نمایشنامه خوانی

بخش نمایش های رادیویی

بخش پژوهش (جایزه استاد دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)

بخش مسابقه نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبر رادی)

بخش مسابقه پوستر تئاتر

بخش مسابقه عکس تئاتر

بخش بین‌الملل

بخش تله تئاتر

علاقه مندان می‌توانند برای اطلاع از مشروح فراخوان به سایت دبیرخانه جشنواره به نشانی www.iifut.com مراجعه کنند.

