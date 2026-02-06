امیر جهانشاهی: نیروهای مسلح آماده دفاع از تمامیت ارضی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در همایش «یاد یاران» که با حضور پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، خانواده‌های آنان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در کرمان برگزار شد، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و اعیاد شعبانیه، از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان و همسران آنان قدردانی کرد.

وی پیشکسوتان دفاع مقدس را «اسطوره‌های استقامت ملت ایران» دانست و گفت: آنچه امروز به‌عنوان اقتدار و امنیت کشور شاهد آن هستیم، حاصل سال‌ها مجاهدت، ایمان و ایثار رزمندگان و صبر و فداکاری خانواده‌های آنان به‌ویژه همسران رزمندگان است که در سخت‌ترین شرایط، بار سنگین مسئولیت خانواده را بر دوش کشیدند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر لزوم حفظ حرمت بازنشستگان نیروهای مسلح تصریح کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تکریم پیشکسوتان بر همه فرماندهان واجب است و باید بسترهای لازم برای رفاه، نشاط و حضور فعال بازنشستگان در کانون‌ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به تقارن دهه فجر با ماه شعبان، انقلاب اسلامی را زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست و گفت: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) بارها تأکید کرده‌اند که انقلاب اسلامی حرکتی در مسیر تحقق عدالت جهانی و آمادگی برای ظهور است و حفظ امید، ایمان و وحدت ملی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

وی با هشدار نسبت به جنگ شناختی دشمن افزود: دشمنان با ایجاد ناامیدی و تضعیف باورهای دینی و انقلابی به‌دنبال فروپاشی نظام و تجزیه کشور هستند، اما ملت ایران با هوشیاری و تکیه بر تجربه‌های گذشته، در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آمادگی دفاعی کشور اظهار داشت: نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نیروی انسانی مجاهد، آموزش‌دیده و مجهز، و با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های جنگ‌های اخیر، در حال نوسازی محتوای آموزشی، تاکتیک‌ها و تجهیزات خود است.

وی افزود: تجهیزات جدید نیروی زمینی بر چهار ویژگی «دقت‌زن، دورزن، شبکه‌پذیر و هوشمند» استوار است و استفاده از فناوری‌های نوپدید از جمله هوش مصنوعی و لیزر، در کنار تمرینات مستمر تاکتیکی، سطح آمادگی یگان‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا داده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا و پشتیبانی مردم، در هر زمان و مکان با قاطعیت از دین، انقلاب و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.