گاف های رامنی تمامی ندارد/ چرا پنجره های هواپیما باز نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در روزهای گذشته و در هنگامیکه "میت رامنی" و همسرش سرگرم سفر از شهری به شهر دیگر برای جمع آوری کمک های نقدی انتخاباتی بودند هواپیمای آنها دچار سانحه شد و پس از آنکه خانواده رامنی به سلامت از این هواپیما خارج شدند، نامزد جمهوریخواهان آمریکا جملاتی را به زبان آورد که خیلی زود در اغلب رسانه ها از این جملات به عنوان گاف جدید رامنی یاد شد.

بر اساس این گزارش، هنگامیکه که رامنی و همسرش قصد سفر با هواپیما در کالیفرنیا را داشتند، هواپیمای حامل آنها دچار نقص فنی شد و یک آتش سوزی در داخل این هواپیما رخ داد.

در هنگام وقوع این سانحه، همسر رامنی گفته بود اگر هوای تازه به من برسد راحت تر می توانم شرایط را تحمل کنم.

پس از آنکه این هواپیما در دنور به زمین نشست رامنی گفت: من از اینکه همسرم را سالم می بینم شکرگزار هستم. فکر نمی کنم که او بداند که ما تا چه اندازه نگرانش بودیم. وقتی شما در داخل هواپیما با آتش سوزی مواجه می شوید، هیچ جایی برای پناه بردن وجود نداشته و اکسیژن کافی نیز برای نفس کشیدن وجود ندارد.

رامنی در ادامه افزود: دلیل آنکه اکسیژن کافی در داخل هواپیماها وجود ندارد آن است که پنجره های هواپیماها بسته اند. من نمی دانم چرا باید این پنجره ها بسته باشند؟ این یک مشکل جدی بوده و بسیار خطرناک است. وضعیت همسر من وخیم بود و مرتبا چشمهایش را می مالید. اما خوشبختانه اکسیژن کافی برای خلبان و کمک خلبان موجود بود و آنها توانستند هواپیما را به سلامت به زمین بنشانند.

بعد از این سخنان رامنی، کارشناسان به وی گفتند که باز کردن پنجره در هنگام پرواز موجب گسترش آتش سوزی و همچنین افت فشار در کابین خلبان می شود که این امر در نهایت منجر به سقوط هواپیما می شود.

رامنی در حالی این گاف جدید را داده که در هفته گذشته نیز اظهارت وی در مورد 47 درصد از مردم آمریکا که مالیات پرداخت نمی کنند سروصدای زیادی را به پا کرده بود.