شیرزادی: احمد محمود کاملا ایرانی و غیرایدئولوژیک است

علی اصغر شیرزادی نویسنده و منتقد ادبیات داستانی همزمان با 12 مهرماه و دهمین سالگرد درگذشت «احمد محمود» نویسنده صاحب سبک ادبیات داستانی معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر او را از نویسندگان نسل اول ادبیات داستانی معاصر ایران نامید و گفت: همانطور که محمدعلی سپانلو نیز عنوان داشته من نیز معتقدم که احمد محمود بانی جریانی است که از آن به عنوان مکتب خوزستان در داستاننویسی ایران یاد میشود.
شیرزادی ادامه داد: تا قبل از محمود ارجاع داستانهای ایرانی به ویژگیها، جزئیات و پدیدههای یک منطقه و نیز بیان نوع زندگی مردم، مشغلهها، نوع سلوک و مناسبتهای آنها در داستاننویسی ایرانی چندان مطرح نبود و محمود نیز آنها را به سبک و سیاق مختص به خود عنوان کرده است.
وی ادامه داد: شیرزادی از نخستین داستانهای کوتاه خود به وضوح نشان داده است که داستاننویسی ایدئولوژیک نیست و این موضوع به ویژه در پایانبندی کارهای او واضح و مشخص است. به نظر من بر خلاف نظر برخی از جناحهای روشنفکر خاص در ادبیات ما او و داستانهایش را هرگز نمیتوان به مکتب رئالیسم سوسیالیستی مرتبط و یا نزدیک دانست.
شیرزادی، همچنین محمود را نویسندهای تمام عیار ایرانی معرفی کرد و گفت: محمود در کنار تشخص ایرانی در آثارش به وضوح دارای تشخص هنری مختص به خود است و دیدگاههای منحصر به فرد نیز به ویژه در حوزه زبان روایت دارد به ویژه اینکه از واژگان محلی بی آنکه بخواهد ظاهر نمایی کند در کارش بهره برده است.
این داستاننویس افزود: داستانهای محمود همگی مستقل و تنها متکی بر رای و نظر خود او خلق شده و هرکدام از آن دربرگیرنده تجربیات متفاوت محمود در زندگی شخصی و حرفهای و حتی معیشت او بوده و از حیث ادبی هم من با قاطعیت عنوان میکنم که کمترین تاثیر را موجهای ادبی غیرایرانی گرفته است.
شیرزادی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تکرار و ادامه یافتن سبک و شیوه داستانی محمود در دهه گذشته و پس از مرگ او نیز گفت: محمود نیز مثل تعداد اندکی از نویسندگان درجه یک و طراز اول ایران در سالهای گذشته به طور ناگزیر بر نویسندگان پس از خود تاثیر گذاشته است و این تاثیر روی نسل نویسندگان خوزستانی پس از او بیش از سایرین مشهود است.
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