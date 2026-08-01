سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: بخش قابلتوجهی از کلاهبرداریها و تهدیدات فضای مجازی، از ناآگاهی و کمتوجهی کاربران سوءاستفاده میکنند.
رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش روزافزون تهدیدات در بستر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها، اظهار داشت: افزایش دانش و مهارت کارکنان در حوزه امنیت سایبری، نهتنها از بروز آسیبهای فردی جلوگیری میکند، بلکه از خطرات جبرانناپذیر سازمانی و اداری نیز پیشگیری خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از پروندههای ارجاعی به پلیس فتا، ریشه در عدم آشنایی کاربران با ترفندهای ساده اما فریبندهی مجرمان سایبری دارد.
وی در ادامه از آمادگی کامل پلیس فتا استان برای برگزاری کارگاههای تخصصی آموزش سواد فضای مجازی و آشنایی با جرایم سایبری ویژه ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی و تشکلهای مردمی خبر داد و تصریح کرد: این کارگاهها با هدف ارتقای سطح آگاهی کاربران، ارائه راهکارهای عملی و بهروز، و توانمندسازی کارکنان در مواجهه با تهدیدات نوین طراحی شدهاند.
رئیس پلیس فتا استان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این نهاد، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری بر آموزش، در حقیقت سرمایهگذاری بر امنیت پایدار سازمان و حریم شخصی کارکنان است. ما معتقدیم هر ریالی که صرف آگاهیبخشی شود، از هزینههای چندبرابری که ممکن است در اثر یک حمله سایبری یا کلاهبرداری به سازمان تحمیل شود، پیشگیری میکند.
سرهنگ کیخا در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی و تشکلهای علاقهمند دعوت کرد تا با هماهنگی با پلیس فتا استان، نسبت به برگزاری این دورههای آموزشی اقدام کنند و افزود: همکاری تنگاتنگ نهادها با پلیس فتا، گامی مؤثر در جهت ایجاد فضای مجازی امن، سالم و مبتنی بر فرهنگ استفاده درست از فناوری خواهد بود.
نظر شما