کسب رتبه نخست دفتر انجمن سینمای جوان گرگان در طرح ملی «امام شهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در گرگان با عملکرد موفق در طرح ملی مستندسازی مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر «امام شهید»، موفق شد رتبه نخست کشور را در میان ۵۷ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران از آن خود کند.

این موفقیت همزمان با برگزاری رویداد پیچینگ منطقه‌ای انجمن سینمای جوانان ایران با حضور دفاتر استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی اعلام شد؛ رویدادی که در آن از تلاش و نقش‌آفرینی اعضای دفتر گرگان در اجرای این طرح ملی نیز تجلیل به عمل آمد.

محمد صوفی، معاون تولید انجمن سینمای جوانان ایران، با اشاره به عملکرد دفتر گرگان اظهار کرد: دفتر انجمن سینمای جوانان گرگان با پوشش گسترده و میدانی مراسم تشییع در نقاط مختلف استان گلستان، در میان ۵۷ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران موفق به کسب رتبه نخست در طرح ملی مستندسازی مراسم تشییع «امام شهید» شد.

وی افزود: همدلی، انسجام و حضور فعال اعضا و فیلمسازان جوان دفتر گرگان در این رویداد ملی، موجب شد یکی از جامع‌ترین و اثرگذارترین روایت‌های تصویری این مراسم در کشور ثبت شود و این دفتر عنوان برترین دفتر کشور را در این طرح به دست آورد.

در پایان این مراسم، از اعضای انجمن سینمای جوانان ایران دفتر گرگان که در اجرای این طرح ملی مشارکت داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

در اجرای این طرح، مهرداد دولت‌آبادی، حبیب‌الله کمیزی، محمدرضا اکبری، علی کیا، علی رئوفی، میلاد حیدری، محدثه مظفری و سهیل قنبرزاده گرگری به عنوان عوامل مستندسازی حضور داشتند.

کسب این عنوان، بار دیگر ظرفیت و توانمندی فیلمسازان جوان گلستان در تولید آثار مستند و حضور مؤثر در رویدادهای ملی را به نمایش گذاشت و جایگاه دفتر انجمن سینمای جوانان گرگان را در میان دفاتر سراسر کشور بیش از پیش تثبیت کرد.