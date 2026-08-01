سعادت صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اعزام بیش از ۳۰۰ دانشجوی کهگیلویه و بویراحمد به پیادهروی اربعین حسینی خبر داد و گفت: در راستای تحقق منویات امام راحل (ره) درباره تربیت انسانهای تراز تمدن اسلامی، جلسه هماهنگی اعزام کاروانهای دانشجویی به پیادهروی اربعین در قرارگاه شهید علمالهدی با حضور رؤسای دانشگاههای استان، مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معاونان فرهنگی دانشگاهها برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، با هدف تسهیل حضور دانشجویان در بزرگترین اجتماع و پیادهروی جهان اسلام، مقرر شد با هماهنگی و پشتیبانی ستاد جامعه دانشگاهیان استان، بیش از ۳۰۰ دانشجوی زائر اولی که از طریق قرعهکشی انتخاب شدهاند، در قالب کاروانهای مختلف دانشجویی به عتبات عالیات اعزام شوند.
مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این دانشجویان از سوم مردادماه اعزام شدهاند و هماکنون در مسیر پیادهروی اربعین حسینی حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه این برنامه برای پنجمین سال متوالی برگزار میشود، اظهار کرد: حضور گسترده دانشجویان، بهویژه نسل دهه هشتادی، در این حرکت معنوی، گامی مؤثر در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و آشنا با فرهنگ عاشورا و تمدن اسلامیاست.
صالحی بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، آخرین کاروان دانشجویی استان که مدیریت آن نیز بر عهده خود دانشجویان است، تا ۱۳ مردادماه پس از پایان مراسم و طی مسیر پیادهروی اربعین به استان بازخواهد گشت.
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