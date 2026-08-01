از عملکرد شمشیربازان اصلا راضی نیستم/ ابهام در ادامه حضور فتوحی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده شمشیربازی اسلحه سابر ایران در رقابت های قهرمانی جهان در حالی بسته شد که نمایندگان ایران در بخش انفرادی و تیمی این مسابقات نتوانستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند طوریکه تیم ملی ایران تنها با یک بازی برابر ژاپن و واگذاری نتیجه آن از دور رقابت ها کنار رفت و پیش از آن، در بخش انفرادی هم ملی پوشان کشورمان بدون دستیابی به مدال به کار خود پایان داده بودند.

علی پاکدامن بهترین شمشیرباز ایران در بخش انفرادی بود که همچون رقابت های قهرمانی جهان تا جدول ۱۶ نفره پیش رفت و در نهایت هم صاحب جایگاه دوازدهم شد. سایر نمایندگان ایران اما خیلی زودتر از دور رقابت ها کنار رفته بودند و به همین دلیل در رده بندی نهایی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور به ترتیب در رده های ۹۰ و ۹۱ قرار گرفتند و محمد فتوحی هم صاحب جایگاه ۹۷ شد.

این عملکرد در حالی برای شمشیربازان ایران به ثبت رسید که آنها در مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر خرداد در هند برگزار شد هم نتوانستند که در هیچ یک از بخش های انفرادی و تیمی نمره قابل قبول گرفته و در حد مدال آوری ظاهر شوند. این در حالی است که ملی پوشان اسلحه سابر پیش از مسابقات قهرمانی آسیا اردویی ۴۵ روزه در کمپ ایتالیا داشتند و پیش از مسابقات قهرمانی جهان هم تمرینات شان را در کمپ ترکیه دنبال کردند اما این اعزام ها و هزینه های صرف شده برای آنها نتوانست روی بهبود وضعیت شان تاثیری داشته باشد.

حالا هم بازی های آسیایی ناگویا در پیش است و این پرسش مطرح است که «آیا شمشیربازی ایران با همین ترکیب در این بازی ها شرکت خواهد داشت؟»، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید دارد با نظر کادر فنی در مورد ترکیب اعزامی به این بازی ها به جمع بندی می رسیم همچنین او در مورد بازیکنی مانند فتوحی که با وجود تجربه بالا اصلا نتوانست انتظارات را برآورده کند تاکید دارد که کادر فنی باید تصمیم گیرنده باشد اما در عین حال می گوید که نیم نگاهی به پاذیان همکاری با او داریم.

پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان اصلا قابل قبول نیست، گفت: عملکردی که ملی پوشان در هند و هنگ کنگ داشتند، اصلا رضایت بخش نیست. قطعا نشست فنی با حضور اعضای کادر فنی و حتی مربی خارجی تیم (بائو) خواهیم داشت تا عملکرد بازیکنان را بررسی کنیم و بر اساس آن برای آینده و چگونگی پیگیری برنامه های آماده سازی تصمیم گیری کنیم.

وی در واکنش به اینکه «به نظر می رسد اردوهای برون مرزی اخیر تاثیر زیادی روی عملکرد بازیکنان نداشته است. با توجه به این موضوع احتمالا چه تغییری در ترکیب تیم برای آینده و همچنین چگونگی پیگیری برنامه های تمرینی خواهید داشت؟»، تصریح کرد: برای مسابقات اخیر قهرمانی آسیا و جهان، ترکیب تیم با نظر کادر فنی نهایی شد. یعنی با نظر کادر فنی ۵ - ۴ بازیکن جوان اضافه کردیم تا در تمرینات حضور داشته باشند اما دو بازیکن با تجربه را در ترکیب حفظ کردیم تا درکنار جوانان باشند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در این رابطه ادامه داد: پاکدامن ۲۳ سال است که شمشیربازی کار می کند اما طاهار کارگرپور که به این رقابت ها اعزام شد تنها ۱۹ سال دارد. طبیعی است که با توجه به حضور این بازیکنان جوان باید فرصت بیشتری به تیم بدهیم. تیم ما جوان شده است و انتظارمان این است در مسابقات آینده دست پر شوند اما باید فرصت لازم را داشته باشند.

پورسلمان تاکید کرد: ما کار جوانسازی تیم را از فروردین بعد از المپیک آغاز کردیم. برخی بازیکنان به خاطر شرایط شان از ترکیب جدا شدند و بازیکنان جوانتری جایگزین شدند. بازیکنانی داریم که جزو برترین های کشور به حساب می آیند و در اردوهای تیم ملی حضور دارند. قطعا این بخش از برنامه های مان را ادامه می دهیم تا به ثباتی که مدنظر داریم، برسیم. بازهم تاکید می کنم که باید به شمشیربازان فرصت داده شود.

وی در مورد چگونگی پیگیری برنامه های تمرینی تیم ملی شمشیربازی برای بازی های آسیایی گفت: بازیکنان چند روزی استراحت خواهند داشت و تقریبا از ۱۰ روز دیگر برنامه های تمرینی را از سر می گیریم. ترکیب کلی تیم را به صورت فعال حفظ می کنیم تا در مورد نفرات اعزامی به ناگویا به جمع بندی برسیم. برای بازی های آسیایی ۴ نفر در بخش تیمی و ۲ نفر در بخش انفرادی خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به پرسشی که در رابطه با محمد فتوحی مطرح شد مبنی بر اینکه «این بازیکن در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا و جهان بدترین عملکرد ممکن را در میان بازیکنان ایران داشتند در حالیکه از تجربه زیادی هم برخوردار است. با این شرایط کماکان او را برای ناگویا حفظ خواهید کرد؟»، گفت: در مورد نفرات من به عنوان رئیس فدراسیون تصمیم گیرنده نیستم. نظر اعضای کادر فنی در این زمینه تعیین کننده است. البته بعید نیست نیم نگاهی به این موضوع داشته باشیم چراکه به نظر می رسد فتوحی از نظر بدنی دیگر نمی کشد. در هر صورت باید کادر فنی در این زمینه تصمیم گیری داشته باشد.

پورسلمان همچنین در مورد محمد رهبری و اینکه «با توجه به نتایج به دست آمده در مسابقات خیر آیا فدراسیون همکاری با این مربی را ادامه می دهد؟»، نیز گفت: فعلا با رهبری هم ادامه می دهیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقاتی می افتد.

وی همچنین گفت: در برنامه داشتیم که پیش از بازی های آسیایی، ملی پوشان دوباره در کمپ ایتالیا تمرین داشته باشند اما به خاطر مسائل ویزا عملا ممکن نیست. بنابراین احتمالا یک کمپ ۲۴ - ۲۳ روزه در روسیه یا آنکارا خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با یادآوری اینکه این فدراسیون در بخش زنان بازی های آسیایی هم یک نماینده در اسلحه سابر خواهد داشت، گفت: نجمه سازنچیان، آیسان گنجی و زهرا عابدینی گزینه های اعزامی هستند که هنوز در مورد آنها به جمع بندی نرسیده ایم.

پورسلمان در مورد معضل ویزا که مانع اعزام نجمه سازنچیان به مسابقات قهرمانی جهان شد و اینکه چرا تدبیر لازم در این زمینه صورت نگرفت نیز گفت: به موقع اقدامات لازم را انجام دادیم اما متاسفانه به نتیحه نرسید. چهارشنبه هفته گذشته نامه ای دریافت کردیم که در آن قید شده بود تا دو هفته دیگر ویزای شما صادر می شود (ویزای هنگ کنگ برای مسابقات قهرمانی جهان)، واقعا دریافت این نامه خنده دار بود چون مسابقات آن زمان رو به اتمام بود. حتما در این مورد به فدراسیون جهانی شکایت می کنیم.