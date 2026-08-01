داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شنبه و یکشنبه و فردا جو نسبتاً پایداری بر خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی این مدت پدیده غالب در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد خواهد بود و در مناطق جنوب شرقی استان نیز وزش باد شدید همراه با غبار محلی پیشبینی میشود. همچنین برای یکشنبه در برخی ساعات افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.
وی در ادامه افزود: از روز دوشنبه بهتدریج بر شدت ناپایداریهای جوی افزوده خواهد شد و رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد لحظهای شدید، بهویژه در مناطق نیمه شرقی و ارتفاعات مرکزی استان و در ساعات ظهر تا اوایل شب، پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: با توجه به ماهیت همرفتی سامانه بارشی، احتمال جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها و آبگرفتگی معابر وجود دارد؛ از این رو هشدار سطح نارنجی برای مناطق یادشده صادر شده است.
وی درباره وضعیت دما نیز بیان کرد: طی امروز و فردا تغییرات دما جزئی خواهد بود، اما برای روز دوشنبه کاهش سه تا شش درجهای دمای بیشینه در سطح استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین و تنگه ترکمن با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد بهترتیب ۲۰ و ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی افزود: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز راز با کمینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان گزارش شد.
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