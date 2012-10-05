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۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

سرهنگ امیری:

جرایم مالی بیشترین جرم فضای مجازی/ استان زنجان مجرم اینترنتی ندارد

جرایم مالی بیشترین جرم فضای مجازی/ استان زنجان مجرم اینترنتی ندارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا استان زنجان بیشترین جرایم در فضای مجازی را در جرایم مالی و اعتباری عنوان کرد و گفت: در این راستا باید بانکها و موسسات مالی اعتباری در اولین فرصت جلسات آگاه سازی را برای کارکنان خودشان با استفاده از کارشناسان پلیس فتا در دستور کار قرار دهند.

سرهنگ معرفت الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آموزش های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا در استان زنجان مجرم اینترنتی وجود ندارد و قربانی وجود دارد.

وی یکی از ماموریت های پلیس سایبری را در حوزه فضای مجازی بحث دیدبانی و رصد اینترنتی عنوان کرد و افزود: در راستای شناسایی سایت های دارای محتوای مجرمانه فعالیت می کند که در این راستا پلیس فتا از زمان شروع تا کنون اقدامات خوبی داشته و توانسته سایت های محتوای مجرمانه را شناسایی کند و در برخورد با مجرمین اقدامات قانونی به عمل آمده است.

سرهنگ جوزی به برنامه های هفته ناجا در پلیس فتا اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای آگاهی و آموزش مردم بسته های فرهنگی و آموزشی، بروشورهایی با موضوعات مختلف، CD با انیمشین جرایم سایبری، مستند فیلم کوتاه معرفی پلیس فتا، مستند فیلم و هشدارهای پیشگیرانه و فیلم مستند با عنوان کلاهبرداری اینترنتی، کتابچه دانستنی های فضای مجازی و کتابچه راهنمای امنیت آنلاین برای خانواده ها و نصب بنرها در نقاط مختلف شهرها و پخش انیمیشن و هشدارها از طریق تابلوهای دیجیتال در سطح شهر از اقدامات مهم این پلیس است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان افزود: با توجه به اینکه پلیس فتا در شهرستانها رده ای ندارد کلیه اقدامات به صورت استانی انجام می شود و در شهرستانهای تابعه هم پوشش داده می شود ودر بحث دانش آموزان و دانشجویان هم برشورهایی در سطح مدارس و مساجد در هفته ناجا صورت گرفته که تشریح اهداف برنامه های پلیس فتا و آسیب های فضای مجازی از اعم این برنامه ها بوده است.

سرهنگ امیری در ادامه افزود: ماموریتهایی هم به تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگری از این آسیب ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کار پلیس فتا است.

وی تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه از برنامه های مهم پلیس فتا است و آگاه سازی در طول سال انجام می شود.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: برگزاری جلسات آموزشی مستمر با سازمانها در چندین مرحله انجام می شود و در طول سال هم این برنامه ها استمرار دارد.

سرهنگ امیری گفت: فضای سایبری فضای حاکمیتی بوده و مختص نیروی انتظامی است و سازمان خاصی نیست و می طلبد که سایر سازمانها یک نقش فعال و مشارکتی در این امر داشته باشند و با توجه به شعار هفته نیروی انتظامی "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ماست" و امروز که پلیس، فداکاری و ولایتمداری نامگذاری شده می طلبد که سرمایه اجتماعی که در امر کاش آسیبهای فضای سایبری موثر است همکاری کنند.

وی یادآور شد: سازمانها باید نسبت به ارتقای کارکنان خود از کارشناسان پلیس فتا دعوت کنند چرا که پلیس فتا کارشناسان مختصص در زمینه جرایم فضای مجازی دارد بنابراین باید سازمانها پیشقدم ارتقا ی کارکنان خود باشند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: بانکها با آموزش های تخصصی که انجام می دهند از کلاهبرداری اینترنتی و برداشت صعودی غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری می کنند.

سرهنگ امیری، پایین بودن سطح آگاهی و دانش را عامل مهم جرایم اینترنتی اعلام کرد و گفت: با جلسات توجیهی این جرایم رفع خواهد شد و سازمانها پیشقدم شوند چرا که پلیس فتا زنجان کارشناسان متخصص در این زمینه دارد.

وی افزود: با توجه به کارکردهایی که اینترنت دارد و اشرافیتی که در فضای واقعی در سه مقوله پیش بینی، پیشگیری و مقابله وجود دارد مجرمان این فضا را امن نمی ببینند و به لحاظ اینکه فضای سایبری ویژگی های خاص خود را دارد بستر لازم برای ارتکاب جرم را دارد بنابراین ایجاد امنیت همانطور که در فضای واقعی مهم بوده و جاری است بنابراین در فضای مجازی ایجاد امنیت بسیار مهم است که در این راستا باید همه مشارکت لازم را در ایجاد امنیت این فضا را داشته باشند.

کد مطلب 1712440

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