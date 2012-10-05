جرایم مالی بیشترین جرم فضای مجازی/ استان زنجان مجرم اینترنتی ندارد

سرهنگ معرفت الله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آموزش های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا در استان زنجان مجرم اینترنتی وجود ندارد و قربانی وجود دارد.

وی یکی از ماموریت های پلیس سایبری را در حوزه فضای مجازی بحث دیدبانی و رصد اینترنتی عنوان کرد و افزود: در راستای شناسایی سایت های دارای محتوای مجرمانه فعالیت می کند که در این راستا پلیس فتا از زمان شروع تا کنون اقدامات خوبی داشته و توانسته سایت های محتوای مجرمانه را شناسایی کند و در برخورد با مجرمین اقدامات قانونی به عمل آمده است.

سرهنگ جوزی به برنامه های هفته ناجا در پلیس فتا اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای آگاهی و آموزش مردم بسته های فرهنگی و آموزشی، بروشورهایی با موضوعات مختلف، CD با انیمشین جرایم سایبری، مستند فیلم کوتاه معرفی پلیس فتا، مستند فیلم و هشدارهای پیشگیرانه و فیلم مستند با عنوان کلاهبرداری اینترنتی، کتابچه دانستنی های فضای مجازی و کتابچه راهنمای امنیت آنلاین برای خانواده ها و نصب بنرها در نقاط مختلف شهرها و پخش انیمیشن و هشدارها از طریق تابلوهای دیجیتال در سطح شهر از اقدامات مهم این پلیس است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان افزود: با توجه به اینکه پلیس فتا در شهرستانها رده ای ندارد کلیه اقدامات به صورت استانی انجام می شود و در شهرستانهای تابعه هم پوشش داده می شود ودر بحث دانش آموزان و دانشجویان هم برشورهایی در سطح مدارس و مساجد در هفته ناجا صورت گرفته که تشریح اهداف برنامه های پلیس فتا و آسیب های فضای مجازی از اعم این برنامه ها بوده است.

سرهنگ امیری در ادامه افزود: ماموریتهایی هم به تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگری از این آسیب ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کار پلیس فتا است.

وی تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه از برنامه های مهم پلیس فتا است و آگاه سازی در طول سال انجام می شود.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: برگزاری جلسات آموزشی مستمر با سازمانها در چندین مرحله انجام می شود و در طول سال هم این برنامه ها استمرار دارد.

سرهنگ امیری گفت: فضای سایبری فضای حاکمیتی بوده و مختص نیروی انتظامی است و سازمان خاصی نیست و می طلبد که سایر سازمانها یک نقش فعال و مشارکتی در این امر داشته باشند و با توجه به شعار هفته نیروی انتظامی "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ماست" و امروز که پلیس، فداکاری و ولایتمداری نامگذاری شده می طلبد که سرمایه اجتماعی که در امر کاش آسیبهای فضای سایبری موثر است همکاری کنند.

وی یادآور شد: سازمانها باید نسبت به ارتقای کارکنان خود از کارشناسان پلیس فتا دعوت کنند چرا که پلیس فتا کارشناسان مختصص در زمینه جرایم فضای مجازی دارد بنابراین باید سازمانها پیشقدم ارتقا ی کارکنان خود باشند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: بانکها با آموزش های تخصصی که انجام می دهند از کلاهبرداری اینترنتی و برداشت صعودی غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری می کنند.

سرهنگ امیری، پایین بودن سطح آگاهی و دانش را عامل مهم جرایم اینترنتی اعلام کرد و گفت: با جلسات توجیهی این جرایم رفع خواهد شد و سازمانها پیشقدم شوند چرا که پلیس فتا زنجان کارشناسان متخصص در این زمینه دارد.

وی افزود: با توجه به کارکردهایی که اینترنت دارد و اشرافیتی که در فضای واقعی در سه مقوله پیش بینی، پیشگیری و مقابله وجود دارد مجرمان این فضا را امن نمی ببینند و به لحاظ اینکه فضای سایبری ویژگی های خاص خود را دارد بستر لازم برای ارتکاب جرم را دارد بنابراین ایجاد امنیت همانطور که در فضای واقعی مهم بوده و جاری است بنابراین در فضای مجازی ایجاد امنیت بسیار مهم است که در این راستا باید همه مشارکت لازم را در ایجاد امنیت این فضا را داشته باشند.