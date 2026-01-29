به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دوره آموزشی اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات استان اظهار کرد: انتخابات پیش رو، فرصتی مغتنم برای تقویت وحدت ملی و نشاط عمومی جامعه است.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برای مردم و دولت، افزود: تقویت نگاه محلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بومی در مدیریت محلی، قطعا با فعال‌تر شدن شوراهای اسلامی محقق می‌شود.

استاندار اردبیل ارتباط شوراهای اسلامی با گروه‌های مختلف مردم و تعهد آن‌ها به ارائه خدمات به مردم را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: شوراها به‌عنوان رابط بین حاکمیت و مردم، می‌توانند با تصمیم‌گیری‌های محلی و منطقه‌ای، مشکلات و نیازهای بومی هر منطقه را دنبال کنند.

امامی یگانه با بیان نقش ضروری شوراهای اسلامی در توسعه شهر و روستا و تشکیل شورایی قوی‌، منسجم‌ و توانمند در دوره هفتم تصریح کرد: ما باید از تجربیات دوره‌های گذشته درس گرفته و شوراهایی داشته باشیم که متشکل از افراد متخصص و کاردان در حوزه‌های مختلف باشند.

وی با اشاره به اینکه شوراها نباید صرفاً سیاسی بوده و احزاب نیز نقش خود را در افزایش مشارکت مردم متمرکز کنند ،افزود: شورا یک پارلمان محلی است که باید در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی فعال بوده و تمام ابعاد زندگی شهر و روستای ما را پوشش دهند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی، توسعه محلات و ایجاد انسجام در بین مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است گفت: شوراها باید با پیگیری مشکلات، امیدواری و نشاط را در بین مردم تقویت کنند.

امامی یگانه بر لزوم حضور نیروهای ناظر با تجربه در شعب رأی‌گیری تأکید کرد و گفت: آماده هستیم تا با برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، زمینه را برای این تعامل فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای شهر، نسبت به دوره قبل، شاهد افزایش ۳۲درصدی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هستیم، اظهار کرد: در دوره قبل ۸۸۴ نفر برای عضویت در شوراهای شهر ثبت‌نام کرده بودند که این دوره این تعداد به ۱۱۶۸ نفر رسیده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، یک‌هزار و ۶۳۶ صندوق ثابت و سیار شهری و روستایی پیش‌بینی شده است، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجموعه اجرایی و نمایندگان مجلس، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت بالا در سطح استان اردبیل باشیم.