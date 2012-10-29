دوره های آموزشی مذهبی ویژه اقشار تاثیرگذار کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری دوره های آموزشی ویژه اقشار تاثیرگزار در این استان با موضوع وهابیت و سلفیت، آسیب شناسی عزاداری، شیطان پرستی، نمادهای شیطانی در معماری امروز خبرداد.

حجت الاسلام مسعود محمدی با بیان اینکه دوره های یاد شده از ششم آبان ماه آغاز و تا هشتم همین ماه ادامه داشت، بیان کرد: این دوره ها با حضور حجت الاسلام علی اکبر دریا کناری از اساتید حوزه و دانشگاه در شهرستان های دیواندره، بیجار، قروه و سنندج برگزار شد.

وی گفت: مخاطبان این دوره آموزشی را ماموستایان، معلمان، کانون های قرآنی، مربیان قرآن کرمی، هیئت هایمذهبی، مداحان، مبلغان، مبلغات، دانشجویان دانشگاه، نظام مهندسی و اساتید و موسسات قرآنی تشکیل دادند.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اعلام کرد: در راستای آگاه سازی اقشار تاثیرگزار برگزاری این دوره ها را در دستور کار خود قرار داد و شش دوره آموزشی برای مخاطبان یاد شده برگزار کرد و بیش از 700 نفر را تحت پوشش قرار داد.

حجت السلام محمدی برگزاری کارگاه های نحله های انحرافی را از رسالت های سازمان تبلیغات اسلامی دانست و یادآور شد: تا پایان سال جاری 14 دوره آموزشی دیگر در استان برگزار می شود.

جمع آوری 39 پاسخنامه مسابقه زندگی درپرتو قرآن و سنت در دیواندره

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره از جمع آوری 39 پاسخنامه مسابقه زندگی در پرتو قرآن و سنت در این شهرستان خبرداد.

حجت ‌الاسلام سید علی اصغر تقوی با اشاره به اینکه این مسابقه در چندین مرحله برگزار می‌ شود، بیان کرد: مرحله دوم مسابقه یاد شده با موضوعاتی همچون ازدواج، اعتماد به جوانان و محبت به خردسالان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه ویژه خانواده‌ ها و سوالات مطرح شده در قالب کتابچه‌ طراحی و در اختیار خانواده‌ ها قرار گرفت و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان طراحی شده است.

اعزام 40 نفر از دانش‌ آموزان دبیرستان رستگاران به مشهد مقدس

رئیس شورای هئیت مذهبی استان کردستان از اعزام 40 نفر از دانش ‌آموزان دبیرستان رستگاران سنندج به مشهد مقدس خبرداد.

علی خزایی در حاشیه مراسم اعزام این دانش‌ آموزان بیان کرد: این اقدام به منظور آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ رضوی و اهل بیت علیهم‌ السلام برگزار شده است.

وی افزود: این دانش‌ آموزان عضو هئیت مذهبی دانش ‌آموزی انصار المهدی(عج) و حضرت قائم(عج) هستند که به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند و برنامه ریزی های برای اعزام اردوهای زیارتی ویژه بانوان در سال جاری در دست اقدام است.

جمع آوری 127 پاسخنامه مسابقه زندگی در پرتو قرآن و سنت در بیجار

به همت اداره تبلیغات اسلامی بیجار تعداد 127 پاسخنامه مسابقه زندگی در پرتو قرآن و سنت در بیجار جمع آوری شد.

این مسابقه در هشت مرحله برگزار می ‌شود و مرحله دوم مسابقه یاد شده با موضوعات ازدواج، اعتماد به جوانان و محبت به خردسال و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی دینی بین خانواده‌ ها و آشنایی آنها با مسائل دینی و قرآنی برگزار شد.